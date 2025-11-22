Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika’da çeşitli temaslarda bulundu. Johannesburg’daki programı kapsamında Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaret eden Emine Erdoğan, okula gelişinde Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılandı. Karşılamada iki öğrenci kendisine çiçek takdim etti.

Çevre temalı sergiyi gezdi

“Geri dönüşüm ve çevre” temalı öğrenci sergisini gezen Emine Erdoğan, öğrencilerden ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen Erdoğan, dans ekibinin gösterisini de izledi.

“Afrika’nın sıcaklığını hissettim”

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: “G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Güney Afrika’da, Uluslararası Johannesburg Maarif Okulu’nu ziyaret ederek Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımızın içten karşılamasında Afrika’nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Maarif Okullarımızın bu coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum.”