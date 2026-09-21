Acı kaybı takipçileriyle paylaşan Meriç Keskin, siyah bir fon üzerine düştüğü "Başaramadık" notuyla sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta gelen vefat haberi kısa sürede dijital dünyada derin bir yankı uyandırdı.

Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin kimdir sorusu, gelen kahredici haberin ardından arama motorlarında ilk sıraya tırmandı. Yaklaşık 11 aydır ağır bir tıbbi süreçten geçen başarılı iş insanı, son günlerinde fenalaşarak yoğun bakım servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Keskin, ardında gözü yaşlı bir aile bıraktı. Aile yasa boğuldu.

Özellikle teknoloji ve yazılım dünyasındaki girişimleriyle tanınan Keskin'in vedası, hem iş çevrelerinde hem de sosyal medya camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Sevenleri taziye mesajlarıyla ailenin acısını paylaştı.

İnanç Keskin ne kanseriydi ve neden vefat etti?

İnanç Keskin, yaklaşık 11 aydır mücadele ettiği mide kanseri ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hastalığın ilerleyen safhalarında safra yolları tutulumu ve metastaz ile boğuşan Keskin, son evrede zatürreye yakalanınca acil koduyla yoğun bakıma alındı. Organ yetmezliği ve solunum sıkıntısı tablosu ağırlaşan genç yönetici, doktorların tüm çabasına karşın hayata tutunamadı. Umutlar tükendi.

İnanç Keskin kimdir, evli miydi ve ne iş yapıyordu?

İnanç Keskin, teknoloji alanında faaliyet gösteren Smartsis Bilgi Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı olup mimar Pınar Uyar Keskin ile evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Eğitimini İzmir Özel Türk Koleji bünyesinde tamamlayan Keskin, iş hayatı boyunca bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Kardeşi Meriç Keskin'in tanınırlığına rağmen gözlerden uzak, sakin bir aile hayatı sürmeyi seçti. Sevenleri onu çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle andı.

İnanç Keskin hakkında bilinenler ve biyografi özeti

Merak edilen başlık Doğrulanmış bilgiler Vefat tarihi 20 Eylül 2026 Pazar Vefat sebebi 11 aylık mide kanseri süreci ve zatürre komplikasyonu Mezun olduğu okul İzmir Özel Türk Koleji Mesleği ve görevi Bilişim sektörü girişimcisi, yönetici ortak Medeni hali Pınar Uyar Keskin ile evli (1 kız çocuğu babası) Kardeşi Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin

Keskin'in cenaze merasimine ilişkin detayların gün içinde netleşmesi bekleniyor. Aile fertleri bu zorlu süreçte metanetini korumaya çalışırken, sosyal medya kullanıcıları da taziye paylaşımlarını sürdürüyor. Acı dinmiyor.