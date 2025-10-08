Oyuncu Meriç Aral Keskin'in adı son günlerde gözaltı iddiaları nedeniyle gündemde yer alıyor. 8 Ekim'de düzenlenen geniş çaplı operasyon sonrasında sanatçının durumu merak konusu olurken, oyuncunun kariyeri ve biyografisi tekrar gündeme geldi. Medcezir dizisindeki performansıyla tanınan Aral Keskin'in hakkında doğrulanmış resmi gözaltı bilgisi bulunmuyor. Ancak operasyon kapsamında bazı ünlü isimlerin ifade verdiği iddia ediliyor.

Meriç Aral Keskin kimdir?

Meriç Aral Keskin, 17 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Aral Keskin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca karşılaştırmalı edebiyat alanında da öğrenim gördü. Hukuk eğitimine rağmen sanat alanını tercih ederek oyunculuğa yöneldi. 2012 yılında oyunculuk kariyerine başladı ve oyuncu Serkan Keskin ile evlendi.

Televizyon ve sinema kariyeri

Oyunculuk serüvenine 2012'de "Sultan" dizisiyle başlayan Meriç Aral Keskin, asıl çıkışını 2013-2015 yılları arasında yayınlanan "Medcezir" dizisinde "Hale" karakteriyle yaptı. Bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve tanınırlığını artırdı. Ardından "Unutursam Fısılda" adlı sinema filminde yer alarak beyazperdedeki ilk deneyimini yaşadı. Kariyerinde hem dizi hem de sinema projelerine yer verdi.

Dikkat çeken projeleri

Aral Keskin'in kariyerindeki önemli işleri arasında "Yüksek Sosyete", "Hesapta Aşk", "Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü" gibi projeler bulunuyor. 2017-2019 yılları arasında "Söz" dizisinde rol alan oyuncu, 2020'de "Biz Böyleyiz" filminde kamera karşısına geçti. Son dönemde "Kaderimin Oyunu" dizisinde oyunculuk yaptı ve çeşitli yapımlarda aktif olarak yer almaya devam ediyor.

Eğitim geçmişi ve kişisel hayatı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Meriç Aral Keskin, karşılaştırmalı edebiyat eğitimi de aldı. Hukukçu bir aileden gelmesine karşın sanat alanını tercih etti. Oyuncu Serkan Keskin ile evli olan sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Çiftin birlikte çeşitli projelerde yer aldıkları biliniyor.

Güncel durumu ve gözaltı iddiaları

Son dönemde adının gözaltı operasyonu ile gündeme gelmesine rağmen, Meriç Aral Keskin hakkında doğrulanmış resmi bir gözaltı bilgisi bulunmuyor. 8 Ekim'deki operasyon kapsamında bazı ünlü isimlerin ifade verdiği iddialarına karşın, Aral Keskin'in bu süreçle doğrudan ilgisi henüz netleşmedi. Oyuncu kariyerini sürdürmeye devam ediyor ve yeni projelerle sektörde aktif olarak yer almayı planlıyor.