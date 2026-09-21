Duyurusu yapılan destek paketi, kalıcı bir indirim değil; öğrencilere bir defaya mahsus sunulan özel bir can suyu niteliği taşıyor. Şartları sağlayan her genç, aylık mavi kart yüklemesini 1 TL karşılığında tamamlayıp 200 basımlık hak elde ediyor. Fırsat kapısı aralandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan sistemde işlemler, gişelerden veya biletmatiklerden değil yalnızca dijital kanaldan yürüyor. Kampanya takvimi başladığı andan itibaren binlerce öğrenci başvuru ekranlarına akın etti.

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı kimlere veriliyor?

1 TL öğrenci abonmanı, İstanbul'da örgün eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencileri ile 29 yaşını aşmamış üniversitelilere tanımlanıyor. Açık öğretim tarafında ise 26 yaşından gün almamış ve SGK kaydı bulunmayan gençlere hak tanınıyor.

Kriter Resmi başvuru koşulu Kampanya tarihleri 21 Eylül - 17 Ekim 2026 Kullanım vadesi Yükleme tarihinden itibaren 30 gün Yükleme kanalı İstanbulkart Mobil Yaş ve statü 29 yaş altı üniversite, 26 yaş altı açık öğretim Faydalanma sayısı Öğrenci başına tek sefer

İstanbulkart 1 TL abonman yükleme adımları nasıl işliyor?

İstanbulkart 1 TL abonman yüklemesi, İstanbulkart Mobil uygulamasında kayıtlı öğrenci kartı seçildikten sonra "Abonman Yükle" sekmesinden yapılıyor. Kullanıcılar kart bakiyesiyle ya da banka kartıyla ödemeyi onayladığı anda 30 günlük paket hemen devreye giriyor.

İşlem sırasında fiziksel dolum bayilerine gitmeye gerek kalmıyor. Kullanıcıların dijital sistemde öğrencilik vizelerinin güncel olması tek başına yetiyor. Bilgilerinde pürüz çıkanlar, resmi portal olan istanbulkart.istanbul adresi üzerinden kayıtlarını yeniledikten sonra adımları tekrarlayabiliyor. Süreç son derece pratik.

Öğrenci abonman desteği ne zamana kadar sürecek?

İBB tarafından başlatılan 1 TL abonman yükleme imkanı, 17 Ekim 2026 akşamına kadar geçerliliğini koruyor. Bu takvimden sonra yapılacak yüklemelerde normal öğrenci tarifesi işlemeye devam edecek.

Kartına sembolik ücretle yükleme yapan bir öğrenci, 30 günlük süresini doldurana kadar İstanbul içindeki tüm metro, metrobüs, vapur ve otobüs hatlarından yararlanıyor. Yetkililer, yoğunluk sebebiyle sistemde aksama yaşamamak adına işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Zaman daralıyor.