Dünyanın en çok tercih edilen fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, 20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geniş çaplı bir erişim krizine sahne oluyor. Akıllı cihazlarından ağa bağlanmak isteyen çok sayıda kişi, kişisel hesaplarındaki veri trafiğini sağlayamadıklarını belirtiyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, KULLANICILAR HANGİ HATALARI ALIYOR?

Mobil cihazlarından veya web tarayıcılarından sisteme giriş yapmaya çalışan bireylerin karşısına ağırlıklı olarak "Akış Yenilenemedi" uyarısı çıkmaktadır. Dijital mecralardan gelen şikayetlere bakıldığında sadece ana sayfa güncellemelerinde değil; yeni hikaye paylaşma, fotoğraf yükleme ve mevcut gönderileri görüntüleme süreçlerinde de uygulamanın tepki vermediği görülmektedir.

DOWNDETECTOR VERİLERİ SUNUCU KESİNTİSİNİ DOĞRULUYOR MU?

İnternet hizmetlerinin anlık arıza durumlarını haritalandıran Downdetector platformundaki grafikler, sorunun kaynağına dair önemli kanıtlar sunuyor. Özellikle son bir saatlik dilimde kuruma iletilen hata bildirimlerinde gözlemlenen ani tırmanış, uygulamanın altyapısında veya veri merkezlerinde ciddi bir iletişim kopukluğu yaşandığını teyit etmektedir.

META CEPHESİNDEN ERİŞİM SORUNUNA DAİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yaşanan bu bağlantı zorluklarının bulut sunucularındaki bir yoğunluktan mı yoksa genel bir ağ mimarisi çöküşünden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Çatı şirket Meta tarafındaki yöneticilerden konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme metni şimdilik yayımlanmamıştır. Altyapı onarım çalışmaları sonuçlanıp şirket resmi bir duyuru yapana dek, bireylerin kendi Wi-Fi veya hücresel hücresel bağlantılarını ara ara kontrol ederek beklemeleri tavsiye edilmektedir.