Diyarbakır Barosu başkanlığı koltuğundan spor yöneticiliğine uzanan Nahit Eren kimdir, serveti ne kadar ve evli mi soruları, özellikle Süper Lig'deki kritik maçların ardından taraftarların en çok sorguladığı başlıklar arasına girdi. Yıllarca baro kürsüsünde insan hakları ve ceza davalarının takibini yürüten 48 yaşındaki hukukçu, yeşil sahalara da kurumsal bir ciddiyet getirmeyi hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi amfilerinden memleketine dönerek serbest avukatlığa başlayan Eren, bölgenin toplumsal hafızasında silinmez izler bırakan Narin Güran davası gibi kritik dosyalarda gösterdiği hassasiyetle geniş kitlelerin takdirini topladı. Şimdi ise Diyarbakır temsilcisini Türk futbolunun zirvesinde kalıcı kılmak için mesai harcıyor.

Nahit Eren kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Nahit Eren, 1978 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdu; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yine burada tamamladı.

Lise eğitimini memleketinde bitirdikten sonra İstanbul'a giden Eren, 2000 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını aldı. Diyarbakır'a dönüp kendi bürosunu kurarak serbest avukatlığa adım attı. Baro bünyesinde Çocuk Hakları Komisyonu başkanlığından genel sekreterliğe kadar hemen her kademede görev aldı. 2012-2014 döneminde Tahir Elçi'nin başkan yardımcılığını yürüttü.

Nahit Eren hakkında merak edilenler ve biyografi özeti

Merak edilen başlık Doğrulanmış bilgiler Doğum yılı ve memleketi 1978, Diyarbakır (Kulp) Mezun olduğu okul İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2000) Önceki görevi Diyarbakır Barosu Başkanı (2020 - 2024) Güncel görevi Amedspor Kulüp Başkanı Aile durumu Evli (3 kız çocuk babası) Servet kaydı Kamuya açık resmi mal bildirimi bulunmuyor

Nahit Eren evli mi, serveti ne kadar ve eşi kim?

Nahit Eren evli ve üç kız çocuk babası olup çekirdek ailesinin özel yaşamını basının ve kameraların uzağında tutmayı tercih ediyor.

Eşinin adı ve mesleği hakkında basına yansıyan herhangi bir ayrıntı paylaşmayan deneyimli yönetici, aile mahremiyetine azami özen gösteriyor. Dijital platformlarda dolaşan astronomik servet iddialarına gelince; Eren adına kayıtlı doğrulanmış bir şirketler grubu ya da kamuya açıklanmış resmi bir servet beyanı bulunmuyor. Maddi gelirini yıllardır Diyarbakır'da yürüttüğü bağımsız avukatlık faaliyetlerinden elde ediyor.