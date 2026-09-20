Teşkilat Azra kimdir sorusuna yanıt arayan dizi takipçileri, karaktere hayat veren Bensu Soral'ın özel hayatını ve kariyer geçmişini araştırıyor. Ekranlara güçlü bir ajan karakteriyle dönen başarılı oyuncu, sergilediği aksiyon sahneleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meraklı bekleyiş bitti.

Uzun süredir setlerden uzak kalan güzel oyuncu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gizli operasyonlarını konu alan fenomen yapıma bambaşka bir dinamizm kazandırıyor. Teşkilat karargahının yeni yüzü, zekası ve soğukkanlı tavırlarıyla hikayedeki dengeleri sarsıyor. Oyun yeniden kuruluyor.

Teşkilat dizisinde Azra kimdir ve karakterin rolü nedir?

Teşkilat dizisinde Azra Tugaylı karakterini ünlü oyuncu Bensu Soral canlandırıyor; gizemli ve soğukkanlı bir istihbarat ajanı olan Azra, operasyon biriminde Altay ile omuz omuza çarpışıyor.

Saha ekibinin en keskin üyelerinden biri olarak senaryoya dahil olan Azra, geçmişindeki gizem perdesiyle olayların seyrini değiştiriyor. Karargahın verdiği kritik görevleri gözünü budaktan sakınmadan yerine getiren tecrübeli ajan, hem akıl oyunlarında hem de sıcak temas anlarında üstün yetenekler sergiliyor. Silahlar konuştu.

Bensu Soral kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Bensu Soral, 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun olan başarılı bir oyuncu olarak tanınıyor.

Kendisi gibi oyuncu ablası Hande Soral'ın desteğiyle kariyerine ilk adımı atan sanatçı, televizyon dünyasına Yol Ayrımı projesiyle başladı. Ardından Vicdan ve Tatlı Küçük Yalancılar projeleriyle adını duyurarak İçerde dizisindeki Melek karakteriyle kariyerinde zirve yaptı. Alkışlar peş peşe geldi.

Biyografi maddesi Bilgi Detay Doğum tarihi 23 Mart 1991 Bursa İnegöl doğumlu Yaşı ve burcu 35 yaşında Koç burcu Eşi Hakan Baş 2018 yılında evlendi Eğitimi Marmara Üniversitesi Grafik Bölümü Unutulmaz rolü Melek İçerde dizisi

Bensu Soral evli mi, eşi kim ve hangi dizilerde oynadı?

Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş ile 2018 yılından beri evliliğini sürdürüyor ve ünlü çift sanat dünyasının örnek gösterilen beraberlikleri arasında kabul görüyor.

Organize İşler Sazan Sarmalı sinema filminde Nazlı Noyan karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, Cam Tavanlar ve Tuzak gibi televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Başarılı sanatçı, Teşkilat projesindeki Azra rolüyle kariyerine yepyeni bir aksiyon kimliği ekliyor. Heyecan dorukta kalıyor.