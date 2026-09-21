Hafta boyunca oynanan zorlu dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren sekiz yarışmacı, önlüklerini korumak adına iki aşamalı güç bir sınav verdi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri neticesinde rakiplerinin gerisinde kalan Faruk Garip yarışmaya veda etti.

MasterChef'te en son kim elendi sorusu pazar gecesi ekran başındaki milyonlarca izleyicinin ana gündemine oturdu. Potadaki sekiz yarışmacı arasından ilk turda tabaklarını kusursuz çıkaran isimler rahat nefes alırken, geriye kalan dört yarışmacı ikinci etapta yeniden tezgah başına geçti. Şef tabağında istediği performansı sergileyemeyen Faruk için yolun sonu göründü. Bıçak kemiğe dayandı.

Gecenin ilk etabında yaratıcılık sınavını başarıyla geçen Şiringül, Nurten, Şadi ve Tolgahan yukarıdaki balkona çıkarak ana kadrodaki yerini sağlama aldı. İkinci turda ise yarışmacıları Mehmet Şef'in hazırladığı teknik imza yemeği karşıladı.

MasterChef'te son ikiye kimler kaldı?

MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde son ikiye Faruk ve Kübra kaldı.

İkinci etapta Mehmet Yalçınkaya imzalı "ördek pastilla" tabağını hazırlayan dört isim süreye karşı kıyasıya ter döktü. Reçeteye en yakın tabağı sunan Ayşe eleme potasından ilk çıkan isim olurken, ardından Tolğa da başarılı sunumuyla potadan sıyrıldı.

Eleme gecesi ve sonuç tablosu

Aşama Eleme gecesi detayları Eleme tarihi 20 Eylül 2026 Pazar Potadaki 8 isim Faruk, Kübra, Ayşe, Tolğa, Şiringül, Nurten, Şadi, Tolgahan İlk turdan çıkanlar Şiringül, Nurten, Şadi, Tolgahan İkinci tur imza yemeği Mehmet Şef imzalı ördek pastilla Son ikiye kalanlar Faruk Garip ve Kübra Yarışmaya veda eden Faruk Garip

MasterChef'e veda eden Faruk nasıl elendi?

Ördek pastillanın pişme derecesinde ve hamur dokusunda istediği dengeyi kuramayan Faruk, jüriden geçer not alamadı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın ortak kararıyla yarışmaya veda eden genç yarışmacı stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Kararın ilan edilmesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Faruk'u şefler teselli etti. Veda anları ekran başındakileri duygulandırdı.

Önlüğünü çıkararak stüdyoya veda eden Faruk, mesleki kariyerine mutfakta devam edeceğini belirterek ekip arkadaşlarına başarılar diledi. Böylece yeni haftanın takım kaptanlığı mücadeleleri öncesinde bir yarışmacı daha hayallerine erken veda etti.