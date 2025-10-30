Son Mühür- Meral Akşener’in son dönemdeki öncelikli gündemini gençler oluşturuyor. Akşener’le görüşen eski danışmanı Şevket Talha Apuhan, “Kafasını zor şartlar altında okuyan ya da okumaya çalışan, özellikle de kız çocuklarına takmış durumda. Aslında bugünün Türkiye’sinden çok torunlarının yaşayacağı Türkiye’yi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“Her kesimden insanla görüşüyor”

Akşener’in yardımcısı Esma Bekar ise görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Bekar, Akşener’in özel bir planlama yapmadığını belirterek, “Randevu isteyenlerle görüşüyor. Partili partisiz herkesle bir araya geliyor. Bu görüşmeden özel bir anlam çıkarılmamalı” dedi.

Siyasetten uzak ama toplumsal gündemden kopmadı

Siyasi görevini bıraktıktan sonra aktif siyasetten çekilen Meral Akşener’in, son dönemde yaptığı görüşmelerde parti içi gelişmelerden çok toplumsal konulara odaklandığı belirtiliyor. Akşener’in özellikle eğitim, gençlik ve kadınların sosyal yaşamda güçlenmesi gibi konularla ilgilenmeye devam ettiği ifade ediliyor.