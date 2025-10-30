Son Mühür- 1 Ocak 2016 itibarıyla uygulamaya konulan yeni tip sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi süresi 31 Ekim 2025’te sona eriyor. Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Uzmanlar, indirimli yenileme fırsatının sadece bir gün kaldığını hatırlatıyor.

Yenileme işlemleri hız kazandı

Bugüne kadar ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştiren kişi sayısı 36 milyon 216 bin 16’ya ulaştı. Ancak uyarılara rağmen hala 1 milyon 843 bin 722 kişi eski tip ehliyet kullanıyor.

Yenileme ücreti yarın artacak

Yarın son başvuru günü olacak ve bu tarihe kadar yenileme işlemleri 15 TL harç ödeyerek gerçekleştirilebilecek. Sürenin geçmesinin ardından ücretler önemli ölçüde artacak.

B sınıfı ehliyetler için yenileme bedeli 7 bin 438,60 TL’ye yükselecek.

A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerinin yenilenmesi için toplam maliyet 3 bin 643,10 TL olacak.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için ödenecek tutar ise 11 bin 235,60 TL olarak belirlendi.

Başvurularda yoğunluk artıyor

Nüfus müdürlükleri son günler öncesinde yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Eylül ayında 57 bin 858, ağustos ayında 96 bin 134 ve ekim ayında 214 bin 725 başvuru alındı. Son 10 iş günü içinde ise toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.