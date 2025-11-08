‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi’ sloganıyla düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, birçok değerli yazar ve gazeteciye ev sahipliği yaparken Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoshinori’yi de ağırladı. İlk olarak yazarlığını üstlendiği “Moriwaki’nin Deprem Rehberi” kitabını tanıtan Yoshinori, ardından ülke genelinde gündem oluşturan deprem konusunu katılımcılarla paylaştı. Deprem anında alınması gereken önlemleri vurgulayan Yoshinori, hayat üçgeni ve deprem çantasının önemini ayrıntılı şekilde anlattı.

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoshinori, deprem çantasında plastik düdük yerine mutlaka metal düdük bulundurulması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Göçük altında günlerce kalındığında ve su tükendiğinde nefes almak bile zorlaşır. İşte o anlarda plastik düdük işe yaramaz, oysa metal düdük sert bir zemine vurulduğunda bile ses çıkarır. Ayrıca çantaya enerjisi yüksek yiyecekler konulmalı. Biz Japonya’da her an depreme hazırız; çantamız, arabamız ve iş yerimizde bile bir deprem çantamız bulunur. Bu bizim için bir alışkanlık değil, yaşam biçimi. Evlerimiz sağlam olsa bile tedbiri elden bırakmayız. Ev içinde her zaman kolay ulaşabileceğimiz yerlerde su bulundururuz; sehpa altı veya koltuk kenarı gibi. Küçük gibi görünen önlemler, hayat kurtarabilir”

''Bursa'yı doğrudan etkilemeyecek"

"Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem öncesinde o bölgede uzun yıllar boyunca sarsıcı bir deprem olmamıştı. Bu nedenle 2023'teki deprem çok yıkıcı oldu. Resmi olarak 7,4 büyüklüğünde açıklansa da, ben 7,9 civarında daha güçlü bir sarsıntı yaşandığını düşünüyorum. Deprem verileri kamuoyuyla tüm gerçekliğiyle paylaşılmalıdır"