Hollanda’da gıda devi Unilever ve süpermarket zinciri PLUS, bazı ürünlerinde yabancı madde tespit edilmesi üzerine geri çağırma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamalarda, iki markanın da belirli parti ürünlerinde metal, kauçuk ve plastik kalıntısı bulunma ihtimali nedeniyle tüketicilerden bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri istendi.

Knorr fesleğenli sos geri çağrıldı

Unilever’in yaptığı duyuruya göre, geri çağırma kararı “Knorr Basilicum Roomsaus” (Fesleğenli Krema Sos) ürününü kapsıyor. Şirket, ürünlerin bazı partilerinde küçük metal ve kauçuk parçacıkları tespit edildiğini belirtti.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: Knorr Basilicum Roomsaus

EAN kodu: 8711200399154

Lot kodları: 527805C93 ve 527905C93

Unilever, “Elinizde bu kodlara sahip ürün varsa kesinlikle kullanmayın.” uyarısında bulundu.

Tüketiciler, ambalaj üzerindeki kodların göründüğü bir fotoğrafı 15 Aralık 2025 tarihine kadar [email protected] adresine göndererek ya da ürünü posta yoluyla şu adrese yollayarak ücret iadesi alabilecek:

Antwoordnummer 11103, 2700 VC Zoetermeer

PLUS bezelye çorbasında plastik riski

PLUS market zinciri de benzer bir açıklama yayımladı. Şirket, “PLUS Erwtensoep” (Bezelye Çorbası) ürünlerinin bazı partilerinde yumuşak plastik parçaları bulunabileceğini belirtti.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: PLUS Erwtensoep

Gramaj: 800 ml

Barkod: 8718989871932

Son kullanma tarihi: 06/2028

Batch kodu: L5169

Üretim saati aralığı: 19.55 – 21.00

Şirket, “Bu ürünleri tüketmeyin, satın aldığınız mağazaya iade edin. Ücretiniz koşulsuz olarak iade edilecektir.” açıklamasında bulundu.

Yetkililerden uyarı: “Ciddi sağlık riski oluşturabilir”

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), her iki ürünle ilgili yapılan geri çağırma kararını doğruladı. Yetkililer, metal veya plastik kalıntısı bulunan gıdaların tüketilmesinin boğulma veya iç yaralanma riski oluşturabileceğini belirtti.

Unilever ve PLUS yetkilileri, olayın tekil bir üretim hatasından kaynaklandığını, riskin sınırlı olduğunu ancak tüketici güvenliği gereği önlem olarak tüm şüpheli partilerin toplatıldığını açıkladı.