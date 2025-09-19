Son Mühür - Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü, son dönemlerin en dikkat çeken düğünlerinden birine ev sahipliği yaptı. Menzil cemaati şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Abdürrahim Elhüseyni için yapılan düğün, üç gün üç gece boyunca devam etti.

Cemaatin ritüelleri icra edildi

Menzil Cemaati, liderleri Abdülbaki Erol’un vefatının ardından yaşanan miras tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Bu kez ise cemaat, düzenlenen gösterişli bir düğünle dikkatleri üzerine topladı. Yüzlerce davetlinin katıldığı törende, hem bölgeye ait halk oyunları sergilendi hem de cemaate özgü ritüeller gerçekleştirildi.

Kavga çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, düğün sırasında bazı davetliler arasında arbede yaşandığı görüldü. Cemaat mensuplarının müdahalesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı. Törenin en çok dikkat çeken anı ise Menzil Cemaati lideri Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin halaya katılması oldu. Cemaat üyeleriyle birlikte meydanda el ele halay çeken Elhüseyni’nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.