Son Mühür- İstanbul Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na yaz tatili sonrası dönen öğrenciler, odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve bazı eşyaların çalındığını fark etti. Yaklaşık 7 bin öğrencinin kaldığı yurtta yaz döneminde tadilat çalışmaları yapılmıştı.

Okulların açılmasıyla öğrenciler, dolaplarının kilitlerinin kırıldığını ve valizlerinin açıldığını gördü. Çamaşır telleri, kıyafetler ve kişisel eşyalar gibi pek çok malzeme ya kaybolmuş ya da karışmıştı. Bazı öğrenciler, arkadaşlarına ait eşyaları kendi odalarında bulurken, bazıları ise bazı eşyalarını hiç bulamadı.

Sosyal medyada paylaşılan rahatsız edici görüntüler

Olayın boyutunu gösteren görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Bazı öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği ve bazaların altındaki eşyalara erişmek için kilitlerin kırıldığı görüldü. Ayrıca odalara prezervatifler bırakıldığı iddia edildi.

Bakanlık soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki iddialarla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, olayın yurdun hizmete kapalı olduğu ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını ve adli mercilere de intikal ettirildiğini duyurdu.

Görevden almalar gerçekleşti

Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, skandalın Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdığını vurguladı.