TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve hedefiyle mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda Muşspor karşısında büyük bir geri dönüşe imza attı.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarıda şok başlangıç

Muşspor deplasmanında maça tutuk başlayan Aliağa FK, savunmada yaptığı hatalarla kalesinde iki gole engel olamadı. İlk 45 dakika sonunda soyunma odasına 2-0 geride giren İzmir temsilcisi, taraftarlarını endişelendirdi.

İkinci yarıda müthiş direniş

Teknik direktör Polat Çetin’in devre arası uyarılarının ardından ikinci yarıya bambaşka bir Aliağa FK çıktı. 61’inci dakikada İbrahim Yılmaz, takımını umutlandıran golü kaydederek farkı bire indirdi. Siyah-beyazlılar bu golle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Hakan Demir son sözü söyledi

Maçın son anlarında baskısını artıran Aliağa temsilcisi, aradığı golü 90’ıncı dakikada Hakan Demir ile buldu. Bu golle sahadan 1 puanla ayrılan Aliağa FK, sezonun ilk beraberliğini aldı.

Play-off hattında takip sürüyor

Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Aliağa Futbol Kulübü, 7 haftanın ardından Play-Off hattında yer almayı sürdürdü. İzmir ekibi, zirve yarışından kopmadı ve puan farkını koruyarak yoluna devam etti.

Polat Çetin: “Yenilgiyi Kabul Etmedik”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Polat Çetin, takımının mücadele azminden memnun olduğunu belirtti:

“Sahaya kazanmak için çıkmıştık. Elbette 2 farklı geriye düşmek bizim adımıza kötü oldu. Ancak ikinci devrede toparlandık ve yenilgiyi kabullenmedik. Puanla dönmek bizi mutlu etti ancak zirve yarışında var olmak istiyorsak seri galibiyetler almalıyız.”