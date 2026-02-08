Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in dört bir yanını etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında meydana gelen tahribatları gidermek için adeta seferberlik başlattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, sel sularının ve heyelanların geçit vermez hale getirdiği güzergâhlarda gece gündüz demeden mesai harcayarak hayatın normale dönmesini sağlıyor.

İzmir’de afet mesaisi: Dev ekipler sahada teyakkuzda

İzmir genelinde görülen ekstrem hava olayları; Kiraz'dan Karaburun'a, Bergama'dan Ödemiş'e kadar geniş bir coğrafyada yol altyapısını ciddi şekilde etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların neden olduğu sel, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi olaylara müdahale etmek amacıyla yüzlerce personel ve ağır iş makinesiyle sahaya indi. Ekipler, bir yandan tıkanan menfezleri açarken diğer yandan şarampol temizliği ve taş tahkimatı yaparak yolların güvenliğini yeniden tesis ediyor.

İlçelerde ulaşım engelleri tek tek kaldırılıyor

Yağışın en çok hasar bıraktığı noktaların başında gelen Kiraz ilçesinde; Emenler, Başaran ve Karaman mahallelerindeki göçüklerin temizlenmesiyle ulaşım kanalları yeniden nefes almaya başladı. Beydağ’ın kritik ulaşım noktalarından Kuvayi Milliye Yolu’ndaki toprak kaymaları hızlıca temizlenirken, Bayındır ilçesinin Zeytinova ve Gaziler gibi bağlantı yollarındaki trafik akışı normal seyrine döndürüldü. Menemen’den Kınık’a kadar uzanan geniş bir hatta ekipler; moloz temizliğinden dolgu çalışmalarına kadar her noktaya temas ederek vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalarını tamamladı.

Heyelan ve su taşkınlarına karşı stratejik müdahale

Bergama ve Aliağa gibi kuzey aksındaki ilçelerde şarampollerin açılmasıyla su tahliyesi kontrol altına alınırken, Kınık’taki Yaylaköy yolunda biriken moloz yığınları tamamen temizlendi. Aliağa’nın Bozköy Mahallesi’nde bozulan zeminler onarım ve dolgu işlemleriyle stabilize edildi. Urla ile Karaburun arasındaki güzergâhlarda ise ekipler sadece temizlik yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek toprak kaymalarına karşı zemin güçlendirme ve güvenlik önlemleri alarak risk yönetimini sürdürüyor.

Zorlu arazi şartlarında kesintisiz mücadele

Halen devam eden çalışmalar kapsamında Seferihisar Orhanlı ve Karaburun Küçükbahçe bölgelerindeki afet sonrası hasarların onarımı titizlikle yürütülüyor. Menemen’in Görece Mahallesi’nde sel sularının tahrip ettiği menfezlerin kenarları dev taş tahkimatlarıyla güçlendiriliyor. Özellikle Kemalpaşa ve Ödemiş’in yüksek kesimlerinde yaşanan derin vadi oluşumları ve heyelanlar, iş makinelerinin yoğun çalışmasıyla aşılıyor. Ödemiş Suçıktı ve Tosunlar mevkisindeki yolların büyük bir kısmı trafiğe kazandırılırken, coğrafi yapının zorladığı noktalarda ekiplerin teknik operasyonları aralıksız devam ediyor.

24 saat esasıyla güvenli ulaşım hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sahada görev yapan personelin sadece kapanan yolları açmakla yetinmediğini, aynı zamanda olası yeni yağış dalgalarına karşı stratejik noktalarda önleyici tedbirler aldığını vurguladı. Ulaşım güvenliğinin sağlandığı bölgelerde denetimler artırılırken, risk grubundaki alanlarda ise müdahale araçları hazır kıta bekletiliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kentin her noktasında kesintisiz erişim sağlanana kadar çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.