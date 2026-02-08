Son Mühür- İzmir siyasetinin son dönemdeki en çok konuşulan başlıklarından biri olan İZBETON kooperatif davasında yeni bir insani boyut ön plana çıktı. Dava kapsamında tutuklu bulunan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Vera’ya duyduğu özlemi dile getiren, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Nazım Hikmet’in dizeleriyle süslenen bu paylaşım, kısa sürede hem siyaset dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız"

İzmir’de kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin yürütülen İZBETON kooperatif davası süreci devam ederken, tutuklu bulunan Şenol Aslanoğlu’ndan duygusal bir paylaşım geldi. Aslanoğlu, kızı Vera’nın kendisine seslendiği bir videoyu paylaşarak altına Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri "Bulutlar Adam Öldürmesin" şiirinden alıntıladığı, "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız" mısralarını ekledi. Kızı Vera’nın videoda babasına hitaben sarf ettiği "Seni çok özledim" sözleri, baba-kız arasındaki derin bağı ve yaşanan ayrılığın getirdiği özlemi gösterdi.

"İlk işimiz beraber üzüm yemek olacak"

Aslanoğlu’nun paylaşımı sadece bir özlem ifadesi değil, aynı zamanda geleceğe dair verilmiş bir sözü de içeriyordu. Kızının gülüşünü, sesini ve ellerini tutuşunu çok özlediğini belirten eski İl Başkanı, mesajının devamında "Söz ilk işimiz beraber üzüm yemek olacak" diyerek baba-kızın en sevdiği ortak aktiviteye atıfta bulundu. Sabretmesi gerektiğini vurgulayan Aslanoğlu, kalbinin her zaman kızıyla birlikte attığını ve güzel günlerin henüz gelmediğini belirterek hem ailesine hem de takipçilerine umut dolu bir mesaj iletti.