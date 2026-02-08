Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’nin en değerli doğal miraslarından biri olan Çeşme Demircili (Ada) Koyu’na Gökbey isimli hurda geminin ‘gemi söküm’ faaliyeti için gizlice bırakılmasına tepkiler sürüyor.

Geminin bırakıldığı noktada bir basın açıklaması yapan Çeşme Çevre Derneği yetkilileri, “Demircili Koyu’nda kaçak gemi sökümüne geçit vermeyeceğiz. Hurda gemi derhal kaldırılmalı, sorumlular yargılanmalıdır” dedi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “İzmir’in ve tüm Türkiye’nin en değerli doğal miraslarından biri olan Demircili (Ada) Koyu, yaklaşık bir aydır büyük bir çevre skandalına sahne olmaktadır. “Gökbey” isimli hurda gemi, kamuoyundan gizlenen operasyonlarla koya oturtulmuş, yasadışı bir gemi söküm faaliyeti başlatılmıştır. Bu hukuksuz girişim yalnızca çevreyi değil, halk sağlığını da doğrudan tehdit etmektedir. Hurda gemilerde bulunan ağır metaller, yağlar, toksik boyalar, mazot sızıntıları, kimyasal kalıntılar ve tehlikeli atıklar her geçen gün denize yayılmakta; kıyı kumullarına, suya, deniz canlılarına ve bölgenin ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir”

“Faillere Ceza Kesmek Komedidir”

Açıklamada şu ifadeler yer verildi, “Yetkili kurumların şirkete kesmiş olduğu 2,4 milyon TL para cezası, yaşanan çevre suçunun büyüklüğü karşısında tam bir komedidir. Bu ceza, ne çevre tahribatını durdurmuştur ne de caydırıcı olmuştur. Gemi hâlâ yerindedir, kirlilik her gün artmaktadır. Bu skandalı yaratan kişiler, çevreyi kirlettikleri için değil, halkın sağlığını ve çevre güvenliğini tehlikeye attıkları için derhal gözaltına alınmalı, tutuklanmalı ve yargılanmalıdır. Bu olay bir idari ihlal değil, açık bir çevre suçudur.

“Bu Koy Sahipsiz Değildir!”

Bugün Demircili Koyu’nda Urla ve Çeşme’den yüzlerce çevre gönüllüsüyle birlikte alanı yerinde inceledik ve protestoya katıldık. Toplumun tüm kesimlerine buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz: Çevremizi, denizimizi, yaşam alanlarımızı korumak bizim görevimizdir. Toplumun sessiz kalması, bu gibi yasa dışı girişimlerin cesaret bulmasına yol açmaktadır.

Talebimiz Açıktır ve Kesindir

1.⁠ ⁠Hurda gemi derhal Demircili Koyu’ndan çıkarılmalıdır. 2.⁠ ⁠Söküm faaliyetine izin veren, göz yuman veya görmezden gelen kurumlar hakkında inceleme başlatılmalıdır. 3.⁠ ⁠Bu çevre suçunu işleyen kişiler tutuklanmalı ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yargılanmalıdır. 4.⁠ ⁠Bölgedeki çevresel kirlenme bilimsel yöntemlerle tespit edilmeli ve temizleme çalışmaları acilen başlatılmalıdır. Çeşme Çevre Derneği olarak sözümüz nettir. Demircili Koyu’nda kaçak gemi sökümüne, denizlerimizin kirletilmesine ve halk sağlığının tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz! Tüm kamuoyunu ve yetkilileri, doğayı koruma konusunda sorumluluk almaya davet ediyoruz.