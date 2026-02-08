Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin ve ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma dikkat çekerek, siyaset kurumuna sert ve anlamlı bir eleştiri getirdi. "Kişisel hırslar ile toplumsal sorunlar" arasında bir tercih yapılması gerektiğini vurgulayan Tugay, tüm siyasetçileri polemik yerine hizmet üretmeye davet etti.

"İzmir, ülke ekonomisinin gözbebeğidir"

Konuşmasına İzmir’in Türkiye için taşıdığı stratejik öneme değinerek başlayan Başkan Tugay, şehrin 4,5 milyonluk nüfusu, köklü tarihi ve ekonomik üretim kapasitesiyle ülkenin sarsılmaz bir parçası olduğunu belirtti. İzmir’in ödediği vergiler ve sağladığı katma değerle Türkiye ekonomisine can suyu verdiğini ifade eden Tugay, şehrin hak ettiği değeri görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplumsal yaralara dikkat çekti: Yolsuzluk, şiddet ve bağımlılık

Ülke genelinde derinleşen sorunlara karşı sessiz kalınamayacağını belirten Başkan Tugay, sokağın nabzını şu sözlerle özetledi:

"Gittikçe artan yolsuzluk ve işsizlik hepimizin içini acıtıyor. Esnafından emeklisine, öğrencisinden işçisine kadar herkes çözüm bekliyor. Sokaklarda artan suç oranları, katledilen çocuklar, şiddet gören kadınlar ve her geçen gün yayılan uyuşturucu ile kumar bağımlılığı toplumun en büyük yarası haline gelmiştir."

"Siyaset bir ayna değildir"

Siyaset yapma biçimlerine dair çarpıcı bir benzetme yapan Tugay, siyasetçilerin önünde iki yol olduğunu söyledi. Birinci yolun "kişisel hırslar, ego ve kibirle dolu bir aynaya bakmak" olduğunu ifade eden Tugay, ikinci yolun ise kendinden sıyrılarak halkın çektiği acıları görmek olduğunu vurguladı. Kutuplaştırıcı söylemler ve sistematik algı çalışmalarıyla birilerini karalamanın şehre bir fayda sağlamayacağını belirtti.

"Kavga değil, hizmet üretmeliyiz"

Göreve geldiği ilk günden itibaren çalışma ve uzlaşma kültürünü benimsediğini ifade eden Başkan Tugay, İzmirli siyasetçilere şu çağrıda bulundu: "Ben mücadele etmeyi, çözülmemiş sorun bırakmamayı seçtim. Şehrimizin siyasetçilerini İzmir’e yatırım gelmesi ve refahın artması için el birliğiyle çalışmaya davet ediyorum. Amacımız kavga değil hizmet, hedefimiz sorun çıkarmak değil sorun çözmek olmalı."

Vicdan vurgusuyla noktaladı

Şehir için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür eden Tugay, tek derdi engellemek ve polemik üretmek olanlar için derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Tugay, tüm yerel ve genel siyaset aktörlerini "vicdanlarıyla yüzleşmeye" davet ederek sözlerini tamamladı.

Eyyüp Kadir İnan'ın sert açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmesine dair "kadraja girme" tartışması, yerel siyasetin fitilini ateşlemişti. Tugay'ın açıklamasının AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın sert açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti. Başkan Tugay siyasetçileri kişisel hırsları bir kenara bırakıp halkın gerçek sorunlarına odaklanmaya çağırdı.

Tartışma nasıl başlamıştı?

Her şey, Başkan Tugay’ın Bakan Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında AK Partili isimlerin aniden görüntüye girmesini "kadraja girdiler" diyerek eleştirmesiyle başladı. Bu açıklamaya tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tugay’ı hedef alarak, "Nezaketimizi zayıflık sandınız. Bugünden sonra senin muhatabın sömürdüğün emekçiler ve sana hakaret eden kendi partinin milletvekilleridir" ifadelerini kullanmıştı.

