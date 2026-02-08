İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde, geçmiş yıllarda obrukların oluştuğu tarım arazilerinde yağış sonrası yeniden hareketlilik yaşandı. Son sağanakların ardından, daha önce derin çatlakların meydana geldiği alanların suyla dolduğu görüldü.
2019’daki görüntüler tekrarlandı
Ocak 2019’da aralıksız yağışlar sonucu derin yarıkların oluştuğu ve suların yer altına şelale şeklinde aktığı tarım arazileri, son yağışlarla birlikte tekrar göle döndü. Yağışların etkisiyle bölgedeki çay ve derelerin debisi yükseldi; biriken sular obrukların bulunduğu havzada toplandı.
Vatandaşlar kayda aldı
Obruk alanındaki su birikimini fark eden mahalle sakinleri, oluşan manzarayı cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Bölgedeki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.