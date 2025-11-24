Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kapsamlı bir farkındalık programı hazırladı. Etkinlikler, 25 Kasım günü saat 14.00’te Menemen Belediyesi Kadın Danışma Merkezi önünden başlayacak farkındalık yürüyüşüyle açılacak. Kadına yönelik şiddete dikkat çeken pankartlar, dövizler ve sloganlarla ilerleyecek yürüyüş, belediye hizmet binası önünde sona erecek.

Meclis salonunda bilgilendirme sunumları

Yürüyüşün ardından program, Menemen Belediyesi Meclis Salonu’nda bilgilendirici sunumlarla devam edecek.

Menemen Belediye Meclis Üyeleri Av. Nevin Öztabak Yıldırım ve Av. Safiye İrem İncesu, 6284 Sayılı Kanun kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı sunumu gerçekleştirecek.

Ardından Polis Memuru Merve Ulusu, “Şikâyet başvuru süreci nasıl işler?” konulu bir sunum yapacak. Program, Menemen Sosyal Hizmet Müdürlüğü işleyişi ve ŞÖNİM sunumuyla tamamlanacak.

Pehlivan: “Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, etkinliklerin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Menemen’de hanımefendilerin iş yaşamına katılmasından refah seviyelerinin yükselmesine kadar her alanda mücadele ediyoruz. Kadın mutluysa toplum mutludur, aile mutludur. Neşet Ertaş’ın dile getirdiği gibi; kadın insandır, erkek insanoğludur. Kadınlarımız, erkeklerin annesi, kardeşi, yoldaşıdır. Biz de Menemen Belediyesi olarak kültür turlarından ücretsiz kurslarımıza, spor programlarımızdan çocuk oyun evlerine kadar her alanda kadınlarımızın yanında yer alıyoruz.”

Pehlivan, İŞKUR Hizmet Noktası üzerinden binlerce kadının iş sahibi olduğunu, kadın girişimcilere de güçlü destek verdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Menemen bugün dikkat çekiyorsa, bunda kadınlarımızın payı çok büyük. Bu nedenle psikolojik ya da fiziki şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”