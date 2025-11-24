Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı etkileyici kısa filmi yayımladı. Film, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü merkeze alarak öğretmenlerin laik ve bilimsel eğitimde üstlendiği sorumluluğu ön plana çıkardı.

“Yeni nesil emin ellerde” vurgusu

Buca Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin modern ve çağdaş eğitim anlayışını sürdürdüğü filmde, “Buca’da Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden öğretmenler var… Yeni nesil emin ellerde”mesajı öne çıktı. Film, Atatürk’ün mirasını sahiplenen öğretmenlerin Buca’nın eğitim misyonundaki yerini güçlü bir dille ortaya koydu.

Başkan Duman: Minnetimizin bir ifadesi

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm eğitim emekçilerinin gününü kutlayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, yayımlanan filme ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu çalışma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak laik ve bilimsel eğitimi omuzlayan tüm öğretmenlerimize minnet borcumuzun küçük bir ifadesidir.”