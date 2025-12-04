Son Mühür / Atakan Başpehlivan Balçova Belediye Meclisi Aralık ayı olağan oturumu Başkan Onur Yiğit’in öncülüğünde gerçekleşti. Yeni yıl mesajlarının, önemli günlerin ve bütçe konularının görüşüldüğü oturum sakin bir atmosferde gerçekleşti.

Müdürlüklere bütçe transferi

Zabıta Müdürlüğü’nün 2025 bütçesinin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne aktarma yapması ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 2025 bütçesinin İmar ve Şehircilik bütçesine aktarma yapmasına ilişkin önerge ilgili komisyonlarda kabul edildi.

Onur Yiğit: Belediyeler gerçekten çok zor durumda

Gündem dışı konuşmalarda söz alan ve son yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Yaşam şartları git gide ağırlaşıyor. Ekonomik sorunlar artıyor. Umarım düzelir. Allah sabır versin ve yardımcı olsun insanlara. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kent lokantamızda ve sosyal yardımlar ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız.

Belediyelerin kısıtlı bütçeleri var biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda böyle sorunlar olmaz. Arsa Mağdurları ile ilgili bir sorun çözülüyor. Burada herkesin emeği var. Plan bütünlüğünün çoğunu hep birlikte yerel yöntemler yapıyor. Mahmut Atilla Kaya vekil bu konuda bizimle özveri ile hareket etti. Ben hem sosyal medyada hem mecliste bunu dile getirdim.

Burada 50 yıllık sorunlar çözülüyor. İnşallah yeni yılda bu çözümlerin meyvesini alacağız. İşler Bankası'ndan kesintiler ile paralar geliyor. Belediyeler gerçekten çok zor durumda. Şapkadan tavşan çıkarıyoruz ama bu planlarla birlikte paramızı nasıl daha iyi kullanabileceğiz o günler gelir." dedi.

Korcan Uçman’dan 3 Aralık mesajı

Son olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili konuşan CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman ise “Engel birlik ve dayanışma olduğunda aşılmaz bir köprü değildir. Farkında olalım destek olalım, birlikte olalım engelleri aşalım.” diye konuştu.