AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetimini hedef aldı. Çankırı, İzmir'in temel sorunlarının yönetimsel eksiklikten kaynaklandığını belirterek, Tugay'ın her sorunda merkezi hükümeti suçlamasını eleştirdi.

İzmir’in sorunları yönetimsel zafiyetten büyüdü

2018 yılından bu yana İzmir'de vatandaşların şikayetlerini bizzat dinlediğini belirten Milletvekili Çankırı, şehirde ortaklaşan sorunları sıraladı. Çankırı, İzmir'deki temel aksaklıkların başında ulaşımdaki plansızlık, altyapının ihmal edilmesi ile çöp ve su yönetimindeki krizlerin geldiğini ifade etti.

Bu sorunların kendiliğinden oluşmadığını savunan Çankırı, "Bunlar tesadüf değil, bu aksaklıklar görmezden gelindikçe büyüdü, kar topu gibi kocaman hale geldi. Ötelendikçe de çok büyük krizlere çevrildi. Bu karşımızdaki durum, teknik arızalardan ziyade yönetim eksikliğinin sistematik hale gelmesinden kaynaklandı," değerlendirmesinde bulundu.

"Her sorun karşısında merkezi hükümeti suçluyor" iddiası

Çankırı, Başkan Cemil Tugay'ın göreve başladığı günden itibaren sergilediği tutumu eleştirdi. Tugay'ın her ortaya çıkan krizde sorumluluğu merkezi hükümete yüklediğini iddia eden Çankırı, bu durumu somut örneklerle açıkladı: "İzmir Körfezi koksa 'yetki bizde değil', su kesilse 'DSİ sorumlu', çöp dağları büyüse 'bakanlık yer göstermedi', kent içi trafik kitlense 'Ulaştırma Bakanlığı yapmadı.' Peki 30 tane diğer büyükşehir belediye başkanı ne yapıyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çankırı, bütün bir yaz boyunca Türkiye'nin gündeminde İzmir'in çöp, su ve körfez problemlerinin olduğunu hatırlatarak, kent yaşamını doğrudan etkileyen tüm temel hizmetlerin açık ve tartışmasız bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi görev alanı olduğunu vurguladı. Milletvekili, körfezin temizliğinden, bertaraf tesislerini kurmaktan, atık toplamaktan, suyu yönetmekten ve çevreyi korumaktan bizzat Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Görevin adresini gösteren "Somut hatırlatma" kargosu

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, konuşmasının sonunda Başkan Tugay’a yönelik manidar bir adım atacağını duyurdu. Çankırı, Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yer alan ve belediye başkanının görevlerini içeren maddelerin yazılı olduğu tabloları hazırlayarak, Başkan Cemil Tugay'ın ofisine kargo yoluyla göndereceğini açıkladı.

Çankırı, bu eylemini şu sözlerle izah etti: "Bu bir ofis hediyesi değil, aslında bu görevin adresini gösteren çok büyük bir somut hatırlatmadır."