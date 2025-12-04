İzmir siyasetinde işler kızışmaya devam ediyor. Bu kez de CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız karşı karşıya geldi. Yıldız, Çağatay Güç'ün eğitim yatırımları üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt vererek Güç'ü hedef aldı.

"Sayın Çağatay Güç'ün vizyonunu açıklıyoruz!"

Çağatay Güç'e açıklamaları üzerinden yüklenen Yıldız, "Vizyon diyerek ortaya çıkan CHP İl Başkanı Sayın Çağatay Güç’ün vizyonunu açıklıyoruz! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karabağlar ’da “okul yapacağız” diyerek 4 yıl önce temelini attığı, ancak hâlâ bitiremediği o meşhur okul…Bir okul projesini bile tamamlayamayanların, kentin dört bir yanında kaderine terk edilmiş nice yarım projeyi hatırlayınca; bizim yatırımlarımızı anlamalarını beklemek zaten başlı başına bir hata olur. Çünkü hükümetimiz sadece son 7 yılda İzmir’e 208 okul, 4 bin 284 derslik kazandırdı. Üstelik 38 okul ve 963 dersliğin yapımı hızla sürüyor. Ayrıca 46 okul ve 856 derslik için ihale süreçleri devam ediyor. Biz hizmete koşarken, siz hâlâ bir okulun kapısını açmayı beceremediniz." dedi.

"Vizyon dersi vermeye kalkmadan önce..."

Açıklamalarına devam eden Yıldız, "Sayın Güç, İzmir’e vizyon dersi vermeye kalkmadan önce, şehrin sokaklarında bir “gerçeklik turu” yapsın.

Karabağlar’a uğrasın; yıllardır bitmeyen okulun tabelasına baksın, taşeron firmanın aylarca ödeme alamadığı için işi bıraktığını duysun. Eğer gerçekten dertliyse, omuz versin de okul en azından yeni eğitim yılına yetişsin.

Ama kendisi her fırsatta gerçek sorunları konuşmak yerine, beceriksizliklerini örtmek için Genel Sekreterimize, İl Başkanımıza ve milletvekillerimize saldırmayı tercih ediyor.

Bu, artık alışıldık bir yöntem hâline geldi.

Madem bu kadar iddialı konuşuyor; o zaman daha önceki gün Narlıdere ziyaretinde kendi partilisi olan Büyükşehir çalışanının söylediği şu sözlere cevap versin:

“On aydır ücretsiz izindeyim. Ne işime dönebiliyorum, ne çıkışımı veriyorlar. Çıkış verilmediği için tazminatımı da alamıyorum.”

İzmir’in gerçek gündemi ortada.

Vizyon konuşacaksak, önce yarım kalan işlerin hesabı verilsin.

Sonra zaten kimde vizyon var, kimde yok; İzmir gayet net görüyor." ifadelerini kullandı.

