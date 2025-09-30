İzmir'in Ödemiş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, özellikle yerel halkın sıklıkla kullandığı güzergahlardan biri olan Mescitli Mahallesi civarında gerçekleşti ve bölge trafiğinde kısa süreli aksamalara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza detayları ve çarpışma anı

Kaza, Salih Y. idaresindeki 09 E 0781 plakalı özel otomobilin seyir halindeyken, karşı şeritten gelen ve Faruk Y. tarafından kullanılan 09 AOJ 121 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerine derhal başladı. İlk belirlemelere göre çarpışmanın yüksek hız veya şerit ihlali gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ve trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlamaya çalıştı.

Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücülere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çarpışma sonucu yaralanan Salih Y. ve Faruk Y., ambulanslarla hızla bölgedeki en yakın sağlık kuruluşu olan Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına dair detaylı bir açıklama yapılmazken, hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığının tetkik edildiği öğrenildi. Bölge halkı, bu tip kazaların önüne geçilmesi için söz konusu yolda daha kapsamlı trafik denetimlerinin yapılması çağrısında bulunurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.