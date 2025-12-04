Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediyesi bünyesinde meclis denetiminde olacak bir şirket kurulması kararlaştırıldı. Karar aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Tüm işleri meclis denetiminde olacak, borçta birinciyiz belki borçların tasfiyesi mümkün olacak

Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, konu hakkında Son Mühür’e şu açıklamayı yaptı, “Çiğli Belediyesi kendi bütçe dahilinde bir işletme kuracak. Belediye bütçesinden denetime tabi olarak da bu iş ve işlemleri yapacak. Çevre temizlik gibi, çöp toplama gibi, diğer kafeteryaların işletilmesi gibi işler. Bu da denetime açık olduğu için buna oy birliği kararı verdik. Belediye normalde bu işleri ihale ediyor, Çiğli Gıda üzerinden yapıyor. Bu firmanın ayrı bir iş ve işleyişi var. Şimdi Büyükşehir'de Grand Plaza gibi düşünebilirsiniz. Büyükşehir'de de eleştiriyoruz. Grand Plaza'ya verdik ama bunun kontrolünü bilmiyoruz. Sermaye arttırıyoruz. Bunun sermayesi ne oldu? Nereye harcandı? Bu şirket kârda mı zararda mı nedir? Genel bilgiler dışında bilgi alamıyoruz. vermiyoruz. İstihdamı nasıl? Hiçbir bilgi almıyoruz. AK Parti grubuna oy birliği verdik. Çünkü Çiğli Belediyesi'nin şirketleri batık vaziyette. İzmir'in en büyük borçlu olduğu ilçe. Büyükşehir'den sonra ilçeler arasında borçta birinciyiz. SGK borcu, vergi borcu vesaire. Bu şekilde belki borçların daha denetimli bir hale gelmesiyle tasfiye edilmesi mümkün olacak. Artı meclis denetiminde olacak artık bütün işler.

İşte o önerge

Belediyemizin yetki alanına giren hizmetleri daha etkin, verimli, ve gelir getirici bir şekilde yürütmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci ve 71’nci maddeleri doğrultusunda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde ‘Bütçe içi İşletme’ kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe, Hukuk ile Esnaf komisyonlarına havale edilen konunun oy birliği ile kabul edilen komisyon raporlarının mecliste görüşülüp karara bağlanması.