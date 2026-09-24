Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Menemen ilçesi, ata sporlarının en köklü organizasyonlarından birine daha kapılarını açacak.

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Rahvan At Yarışları, 27 Eylül Pazar günü yapılacak.

Saha hazırlıklarının tamamlandığı organizasyon saat 11.00’de başlayacak. Yarışlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Seyrek Arena’da düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından kente gelecek olan at sahipleri ve yetiştiriciler, şampiyon atlarıyla birlikte dereceye girebilmek için kum pistte yarışacak.

Tribünler için ücretsiz ring seferleri koyuldu

Menemen Belediyesi, yarışları tribünden takip etmek isteyen vatandaşlar için gün boyunca ulaşım imkanı sunacak.

Yapılan planlamaya göre Menemen İZBAN İstasyonu, Kubilay İlkokulu önü ve kapatılan belde merkezlerinden Seyrek Arena’ya saat başı karşılıklı ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek.

"Menemen asırlık gelenekleriyle köklerine bağlı kalmayı bilen bir kenttir"

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ata sporlarının Menemen’in kültürel yaşamındaki yerine dikkat çekerek;

"Menemen Belediyesi olarak teknolojiye, bilime ve sanayiye ne kadar kıymet veriyorsak, geleneklerimize de bir o kadar sıkı sıkıya bağlıyız.

Çünkü Menemenimiz, bir yandan modern projeleriyle geleceğe yürürken, diğer yandan asırlık gelenekleriyle köklerine bağlı kalmayı bilen bir kenttir.

Rahvan at yarışlarımızı da göreve geldiğimiz ilk günden bugüne her yıl aksatmadan gerçekleştirdik. Çünkü biliyoruz ki Asya'dan Avrupa'ya kadar kıtalar boyunca süren akınlarımızda ve zaferlerimizde en büyük yoldaşımız atlarımız olmuştur.

Bizler de bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda tüm hemşehrilerimizi Menemen Belediyesi 12. Geleneksel Rahvan At Yarışlarımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.