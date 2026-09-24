Oğlunun eğitimi için Fransa’ya gitti, komşusunun atölyesinde merakla başlayan sohbet hayatını değiştirdi. İzmir Menemenli ev kadını Canan Urhan, 40 yaşında adım attığı peynir dünyasında bugün kendi markasını yöneten ustalıklı bir zanaatçıya dönüştü.

Fransız tekniklerini Anadolu’nun süt geleneğiyle buluşturan Urhan, Menemen’in Emiralem köyündeki mütevazı imalathanesinde ezber bozan reçeteler üretiyor.

Fransa’da başlayan ilham, köyde kök salan bir marka

2005 yılında üniversite okuyan oğlunu ziyaret etmek için sık sık Fransa’ya giden Urhan’ın yolculuğu, Fransızca öğrenme çabasıyla başladı. Dil pratiği yapmak için komşusu Carol’ın peynir atölyesine gidip gelmeye başlaması, içindeki mutfak tutkusunu tetikledi. Merakı ve ark arkaya sorduğu sorular komşusunun dikkatini çekince yönlendirmeler gecikmedi:

"Türk kadınları olarak mutfağa meraklıyız. Ona çok soru sorunca 'Neden bunu kendi ülkende yapmıyorsun, seni bir okula yönlendireyim' dedi. Hikayem tam olarak böyle başladı."

Bu tavsiyeyle harekete geçen Urhan, peynir yapım teknikleri üzerine teorik eğitimler aldı. İşin mutfağında ustalaşmak adına Fransa’nın farklı bölgelerindeki küçük imalathanelerde staj yaptı. 2009 yılında Türkiye’ye döndüğünde ise ilk iş olarak Emiralem köyünde kendi küçük işletmesini kurdu. Markasına, köyün eski adı olan "Miralem" ismini verdi.

Ne Fransız ne İtalyan: Yüzde 100 yerli reçeteler

Avrupa’daki üretim metotlarını birebir kopyalamak yerine Türk damak tadına uyarlamayı seçti Urhan. Yurt dışından getirdiği teknik disiplini, yerel sütle ve damak zevkine uygun olgunlaştırma süreçleriyle birleştirdi. Ürettiği 7 ayrı peynir çeşidine dostlarının ve hatırası olan çocukların isimlerini verecek kadar bu işi kişiselleştirdi.

Ürünlerinin ne İtalyan ne de Hollanda peyniri olduğunu vurgulayan deneyimli üretici, felsefesini şöyle özetliyor:

"Teknik olarak Avrupa metotlarını kullanıyoruz ama ortaya çıkan ürün yüzde yüz Türk peyniri. Türk peynir kültürüne farklı bir anlam ve derinlik kattığıma inanıyorum."

Türkiye’deki fransızların favorisi oldu

Ufak bir adımla başlayan bu girişim, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Urhan’ın ürettiği peynirlerin müşteri portföyünün neredeyse yarısını Türkiye’de yaşayan yabancılar oluşturuyor. Özellikle Fransa kökenli müşteriler, kendi ülkelerindeki olgunlaşmış peynir dokusunu ve lezzetini Emiralem’deki bu imalathanede buluyor.

Öyle ki, memleketlerine dönen yabancılar ailelerine hediye olarak Urhan’ın peynirlerini götürüyor.

Gelişime ve öğrenmeye doymayan Canan Urhan, ürün yelpazesini büyütmek için yurt dışı eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. İtalyan peynir tekniklerini de yakından inceleyen üreticinin en büyük hedefi ise net: Bu özgün lezzetleri yurt dışına ihraç ederek Avrupa pazarına sunabilmek.

