Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar hazırlıklarına devam ederken Göztepe Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda yenilen kadrosuyla parkeye çıkıyor. Sultanlar Ligi 4 Ekim’de başlıyor. Göztepe Spor Kulübü, ilk haftada deplasmanda İlbank ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, başantrenör Radoslav Arsov yönetiminde hazırlıklarını Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda sürdürüyor. İzmir’in Sultanları, evinde oynadığı ilk hazırlık maçında H.S. Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı. Mücadele 2-2 (23-25, 25-19, 22-25, 25-15) eşitlikle sonuçlandı.

madalya kazandı!

Bulgar başantrenör, hazırlık maçlarında takımın eksiklerini ve hatalarını tespit ederek gerekli hamleleri yapmak istiyor. Çin Kadın Voleybol Millî Takımı ile 2026 Asya Oyunları'nda altın madayla sevinci yaşayan Göztepe’li voleybolcu Yushan Zhuang, takım antrenmanlarına başladı. İzmir'in Sultanları, ikinci hazırlık maçında Muradiye Spor Salonunda Manisa BBSK ile saat 16:00'da kozlarını paylaşıyor.

Göztepe’den kombine paylaşımı!

Göztepe Spor Kulübü, evinde oynayacağı müsabakalarda tüm voleybolseverleri salona davet ediyor. Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatın Anlamı Sarı Kırmızı!2026-2027 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek takımımızın yanında ol, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu’nda tribündeki yerini al! Kombinelerimizi Biletinial platformu üzerinden satın alabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.