Son Mühür/ Merve Turan - Menemen’de Cumhuriyetin 102. yılı, binlerce vatandaşın katıldığı Cumhuriyet Yürüyüşü, ışık gösterileri ve havai fişeklerle kutlandı. Başkan Aydın Pehlivan, konuşmasında milli mücadele kahramanlarını anarak “Cumhuriyet hepimizin ortak evidir” mesajı verdi.

Menemen’de Cumhuriyetin 102. yılı gururla kutlandı

Menemen’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı coşkulu bir yürüyüşle kutlandı. Kentte binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek bayram sevincini paylaştı. Menemen Belediyesi, Cumhuriyet temalı ışık ve bayrak süslemeleriyle ilçeyi kırmızı beyaza büründürdü.

Yürüyüş Menemen Stadı’ndan başladı, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi

Kutlamalar, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı Dijital Deneyim Merkezi’nin açılışının ardından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Menemen Stadı önünde başlayan ve Lise Yolu güzergâhından ilerleyen kortej, Halil Alkaya Pazar Yeri üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Yürüyüş boyunca marşlar çalındı, ışık gösterileri düzenlendi ve vatandaşlar evlerinden bayraklarla destek verdi.

Korteje Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün maketinin yer aldığı üstü açık makam aracının kortejde yer alması, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda marşlar ve Atatürk görüntüleri

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşılmasıyla birlikte vatandaşlar, Cumhuriyet marşları ve Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle karşılandı. Programda milli birlik mesajları verildi, alanı dolduran kalabalık marşlara eşlik etti.

“Menemen, Cumhuriyetin mirasına sahip çıkıyor”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuşmasında milli mücadele kahramanlarını anarak birlik mesajı verdi. Başkan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: “Bugün bu meydanı dolduran kadınlarımıza baktığımda Gördesli Makbule’yi, Nene Hatun’u, Halime Çavuş’u görüyorum. Erkeklerimize baktığımda Seyit Onbaşı’yı, Hasan Tahsin’i görüyorum. Bu meydanda Mustafa Kemal’leri görüyorum. Cumhuriyet hepimizin ortak evidir. Bizler, bu emaneti 102 yıldır gururla yaşatan bir milletiz.”

Başkan Pehlivan, Menemen’de 100 bin Atatürk temalı Türk bayrağı dağıtıldığını, Ulukent’te 4 boyutlu Atatürk Anıtı ve 100’üncü yıl köprülü kavşağına Atatürk düzenlemesi yapıldığını belirterek, “Geçmişini bilmeyen geleceğe güvenle ilerleyemez” dedi.

Havai fişek gösterisiyle final

Konuşmanın ardından gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisi ile kutlamalar sona erdi. Menemen’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, yoğun katılım ve coşkulu atmosferle hafızalara kazındı.