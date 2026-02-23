SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Menemen'de çocuklarının anaokulu etkinliği için gittikleri düğün salonunda, üzerlerine devrilen dekoratif beton kemer nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı davasında adalet yerini buldu. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi, facianın sorumlusu olarak yargılanan işletmeciye hapis cezası verdi.

8 Yıl 4 Ay Hapis: "Bu Bir Kaza Değil, İhmal!"

Mahkeme heyeti, 19 Şubat 2026'daki son duruşmada, tutuklu sanık işletmeci İsmet Ceylan'ın savunmasını dinledikten sonra hükmünü açıkladı. Bilirkişi raporlarının "sabitlenmemiş, mühendislikten uzak yapı" vurgusuna dayanan mahkeme, Ceylan'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın babası G.C. ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İstinaf Süreci Başlıyor

Kararın açıklanmasının ardından sanık avukatlarının, cezanın fazla olduğu ve beraat verilmesi gerektiği gerekçesiyle istinaf yoluna gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan, Baltacı ailesinin avukatları da sanığın "bilinçli taksirle" (riski öngörerek önlem almama) yargılanması gerektiğini savunarak kararı üst mahkemeye taşımayı planlıyor.



Olayı Geçmişi

2023 yılında İzmir Menemen'de, çocuklarının okul etkinliği için gittikleri bir düğün salonunda, dekoratif amaçlı yapılan ancak zemine sabitlenmemiş dev bir beton kemer (tag) üzerlerine devrildi. Dr. Mehmet Fatih Baltacı olay yerinde, eşi Güler Baltacı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuklarının gözü önünde gerçekleşen bu facia, İzmir'de büyük bir üzüntü ve öfke yaratmıştı.