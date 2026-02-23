Son Mühür/ Merve Turan - Bergama’da Ramazan ayı bu yıl meydanda kurulacak iftar çadırıyla karşılandı. Belediye tarafından Ramazan’ın son gününe kadar her akşam Cumhuriyet Meydanı’nda iftar organizasyonu düzenlenecek. Kurulacak sofralarda yüzlerce vatandaş bir araya gelecek. İftar çadırı, yalnızca yemek organizasyonu değil; birlik ve dayanışma buluşması olarak planlandı.

“Ramazan’ın bereketini birlikte paylaşalım”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Çelik, “Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü şekilde hissedildiği bir dönemdir. Cumhuriyet Meydanı’nda her gün iftar soframızı kuruyoruz. Tüm hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşmaya davet ediyorum” dedi.

İmsakiye paylaşıldı

Bergama Belediyesi, Hicri 1447 – Miladi 2026 yılına ait Bergama İmsakiyesi’ni de kamuoyuna duyurdu. Sahur, iftar ve namaz vakitlerine ilişkin bilgiler vatandaşların kullanımına sunuldu. Ramazan ayı boyunca meydanda kurulacak sofralarla Bergama’da iftar organizasyonları her akşam devam edecek.