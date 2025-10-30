Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa’da Cumhuriyetin 102. yılı; törenler, öğrenci gösterileri, Fener Alayı, Cumhuriyet Korteji ve DJ Arif Güven’in sahne aldığı etkinliklerle büyük bir gururla kutlandı. Kent, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kırmızı beyaz renklere büründü.

Aliağa, Cumhuriyetin 102. yılını görkemli etkinliklerle kutladı

Aliağa’da Cumhuriyetin 102. yılı, iki gün boyunca düzenlenen resmi törenler ve etkinliklerle büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Belediye, kent genelini Türk bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle donatarak Cumhuriyet atmosferini güçlendirdi.

Çelenk sunma töreniyle başladı

Kutlamalar, 28 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. 29 Ekim sabahında Aliağa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen öğrenci gösterileri yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı şiir, halk oyunları, koro ve spor performansları, katılımcılardan tam not aldı.

Fener alayı ve kortejle Cumhuriyet ruhu canlandı

Kutlamaların ikinci gününde coşku, Aliağa Belediyesi öncülüğündeki Fener Alayı ve Cumhuriyet Kortejiyle en üst seviyeye çıktı. Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünden başlayan yürüyüşe, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldı. Bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe balkonlardan da alkışlarla destek verildi.

Kortejde Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri, kurum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve motorlu gruplar yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda final: DJ Arif Güven sahne aldı

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda DJ Arif Güven sahne aldı. Cumhuriyet marşları ve özel müzik performansı, alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Işık gösterileri ve coşkulu kalabalık, Cumhuriyet sevincini zirveye taşıdı. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin yöresel dans gösterisi de büyük alkış aldı.