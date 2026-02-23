Son Mühür / Erkan Doğan - Kemalpaşa’da Zen Yapı İnşaat adıyla faaliyet gösteren Zenginor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile şirketin kurucusu Mustafa Zengizor’un taahhütlerini yerine getirmemesi sonucu yaşanan sürecin ardından, mağdurlar bir araya gelerek haklarının teslim edilmesini istedi.

“Sözleşmeyi imzalamak istemiyoruz!”

Zen Yapı İnşaat, inşaatlarını teslim alamayan kişilere bilgi verip bir sözleşme ile anlaşma yoluna gitmek istedi. Sözleşmede kişinin Zen Yapı İnşaata hangi daire için ne kadar ödeme yaptığını yazmasını ve bu ödemeyi hangi tarihde geri ödeneceğini belirten ibareler yer alıyor. Sözleşmeyi imzalamak istemediklerini belirten mağdurlar, çekincelerini ve tepkilerini Son Mühür’e anlattı.

"Mükerrer satış iddiası"

Zen Yapı İnşaat’ın mükerrer satış yaptığının Hakem Heyeti tarafından ispatlandığını belirten mağdurlar, Son Mühür’e yaptıkları açıklamada, “Mükerrer satışlar yaptığınız Hakem Heyeti tarafından ispatlanmış bir durum. Kendi ticari çıkarlarınız için bir çok kişiyi mağdur ettiniz. Basın açıklamaları yaparak, yanıltıcı bilgi veriyorsunuz. Mağdurları yeni bir sözleşmeye ikna ederek hem yasal dayanağı olmayan bir zemine çekmek hem de zaman kazanmak istiyorsunuz?” diye konuştu.