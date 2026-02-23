Son Mühür/ Osman Günden - Urla Belediyesi’nin yatırım programı kapsamında kıyı düzenlemeleri, kültürel alanlar, ulaşım projeleri ve kamu binalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. “Kentsel Yaşam Kalitesi ve Kamu Alanları” başlığı altında uygulamaya alınan 10 projeyle kamusal mekânların daha işlevsel, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, projelere ilişkin değerlendirmesinde, “Kamusal alanlarımızı güçlendiriyor, kıyılarımızı koruyor, ulaşımı güvenli hale getiriyor ve kültürel yaşamı destekliyoruz. Urla’yı yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre planlıyoruz” dedi.

Kıyılarda düzenleme, merkezde dönüşüm

Torasan Mahallesi’nde yapımı süren mesire alanı projesiyle yürüyüş yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleri ve otopark çözümleri hayata geçiriliyor.İçmeler ve Özbek Mahallesi Akkum sahilinde kıyı düzenleme projeleriyle sahil alanları daha güvenli ve erişilebilir hale getiriliyor. Yaya ve bisiklet ulaşımı desteklenirken temel hizmet birimleri ve otopark çözümleri planlandı.

Kent merkezinde yürütülen Bülent Baratalı Bulvarı Yayalaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi ile alanın ticari ve sosyal hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kültür ve mobilite yatırımı

Yeni Kent Merkezi Açık Amfi Tiyatro ve Kültürel Etkinlik Alanı projesiyle Urla’nın kültür-sanat altyapısı güçlendiriliyor. AB hibe destekli Bölgesel Otoparklar ve Yaşayan Mobilite Adaları Projesi kapsamında bisiklet kiralama alanları, elektrikli araç şarj üniteleri ve güneş enerjili dinlenme noktaları oluşturuluyor. Çevreci ulaşımın teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Kent girişleri ve kamu binası güçlendiriliyor

Çamlıçay ve Yenikent kavşaklarında hayata geçirilecek düzenlemelerle trafik güvenliğinin artırılması ve kent girişlerinin tanımlı hale getirilmesi planlandı. Depreme dayanıklı şekilde güçlendirilen belediye hizmet binasında çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı. Enerji verimliliği ve erişilebilirlik esas alınarak kamu hizmet sürekliliği güvence altına alındı.

Ayrıca 10 köyde gerçekleştirilecek tanımlı köy girişleri ve karşılama alanları projesiyle mahalle kimliği güçlendirilerek yönlendirme sistemleri oluşturulacak. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Urla’nın daha güvenli, daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir kıyı kenti kimliği kazanması hedefleniyor.