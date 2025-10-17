Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi İşkur Hizmet Noktası, son dört yılda iş arayan binlerce vatandaşı istihdam ederek rekor sayılara ulaştı. Başkan Aydın Pehlivan, ilçenin sosyal ve ekonomik alanda hızla büyüdüğünü belirterek, “Menemen artık sadece yaşam alanı değil, iş ve istihdam merkezi haline geldi” dedi.

Menemen Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak yürüttüğü istihdam çalışmalarıyla bölge ekonomisine güç kazandırdı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve başladığı 2021 yılından bu yana, Menemen Belediyesi İşkur Hizmet Noktası aracılığıyla 22 bin 508 vatandaşın iş sahibi olduğu açıklandı.

İzmir’de örnek bir istihdam modeli

Menemen Belediyesi İşkur Hizmet Noktası, gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla yalnızca İzmir’de değil, Ege Bölgesi’nde de örnek bir merkez haline geldi. 2021’den bu yana 121 bin 267 vatandaş için işlem yapıldı, 1.772 firma buluşması düzenlendi. Bu toplantılara katılan 30 bin 381 kişi arasından 17 bin 694 vatandaş işe yerleştirildi. Ayrıca 4 bin 166 kadın ile 414 engelli birey, çalışma hayatına dâhil edildi.

“Menemen’de yaşayan, üreten ve kazanan bir kent oluşturduk”

İstihdam çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olmamız tesadüf değil. Sosyal yaşamdan istihdama kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlar, ilçemizi cazibe merkezi haline getirdi. İşkur Hizmet Noktamızın sağladığı istihdam başarısı, belediyecilikte örnek bir model olarak gösteriliyor. Yeni yatırımlar ve serbest bölge projeleriyle Menemen’i yaşayan, üreten ve kazanan bir kent vizyonuna taşımaya devam edeceğiz” dedi.