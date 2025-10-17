Son Mühür/ Osman Günden - Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ilıca Hotel, kadın çalışanlarına yönelik özel bir farkındalık etkinliği düzenledi. Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, erken teşhisin önemi vurgulandı.

Kadın sağlığına öncelik veren anlamlı buluşma

Kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Medicana Çeşme Tıp Merkezi uzman hekimleri tarafından bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Kadın çalışanlarının sağlığını öncelik haline getiren Ilıca Hotel, farkındalık ayı kapsamında tüm kadın personeline ücretsiz meme muayenesi ve ultrason taraması hediye etti. Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğiyle düzenlenen programa, Başhekim Vekili Uzm. Dr. Pelin Pınar, Op. Dr. Cem Kınık ve Ebe Hemşire Gülden Barman katıldı.

“Kadın sağlığı, farkındalığın ilk adımıdır”

Etkinlikte konuşan Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, kurum olarak çalışan sağlığına verdikleri öneme değindi:

“Kadın sağlığına yönelik farkındalık, erken teşhisin ilk adımıdır. Ilıca Otel olarak çalışanlarımızın sağlığına değer veriyor, onlara yalnızca iş yaşamında değil, yaşamın her alanında destek olmayı sürdürüyoruz. Bu değerli iş birliği için Medicana Çeşme Tıp Merkezi'ne teşekkür ediyoruz.”

“Erken tanı hayat kurtarır”

Meme kanseri konusunda bilgilendirme yapan Op. Dr. Cem Kınık, erken teşhisin önemini vurguladı: “Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşur ve özellikle 50 yaş üzeri kadınlarda görülme sıklığı artar. Aile öyküsü, alkol kullanımı ve uzun süreli hormon tedavisi risk faktörleri arasındadır.

Belirtiler arasında meme başından kanlı akıntı, ele gelen sertlik, şekil bozukluğu ve ciltte ‘portakal kabuğu’ görünümü sayılabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Her kadının adet bitiminden 7–10 gün sonra kendi kendine meme muayenesi yapması çok önemlidir. Bu basit ama hayati adımlar, olası bir hastalığın erken fark edilmesini sağlar. Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır.”

Uygulamalı eğitim ve sağlıklı yaşam vurgusu

Etkinlikte Ebe Hemşire Gülden Barman, kendi kendine meme muayenesi yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi.

Otel Diyetisyeni Gizem Çakıl, sağlıklı beslenmenin kanser üzerindeki etkilerini anlatırken, Otel Hemşiresi Zelal Kutlarerken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Kadın çalışanlara özel sağlık hediyesi

Etkinlik kapsamında tüm kadın personele ücretsiz meme muayenesi ve ultrason taraması hediye edildi. Program, sağlıklı ikramların sunulması ve pasta kesimiyle sona erdi.