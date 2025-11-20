Son Mühür / Erkan Doğan - Devlet hastanelerinde siyasilere ve yakınlarına özel “VIP hasta hizmeti” verildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sağlık hizmetinin kamu tarafından verildiği hastanelerde başta Bayraklı Şehir Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerde poliklinik hizmeti olmak üzere, yataklı servislerde de sadece VIP hastalar için özel alanlar ayrıldığı ortaya çıktı. Devlet hastanelerinde siyasi parti bağlantılı kişilere hastane içinde ‘özel refakat’, ‘öncelikli yatış’, ‘özel muayene’ ve ‘ameliyat sırası’ sağlandığı ileri sürüldü. SES İzmir 1 No’lu Şube Eşbaşkanları Hava Akcan ve Olcay Tekin hastanelerdeki VIP hasta uygulamasını detaylarını Son Mühür’e anlattı.

“Siyasilere özel refakat veriliyor, sıradaki hastaların hakkı yeniyor"

İzmir’deki devlet hastanelerinin bir çoğunda siyasilerin yönlendirdiği hastalar için üst düzey VIP hizmet verildiği ortaya çıktı. Hastanelerin, hastane başhekimi, özel kalem müdürleri, siyasilerden gelen VIP hastaların muayene ve tedavileriyle birebir ilgileniyor. Her hastanın yanına bir sağlık çalışanı tahsis ediliyor. Konak Diş Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu görevi özel güvenlik görevlileri dahi üstlenirken, diğer hastanelerde VIP hastalarla, bu konu için bizzat sağlık çalışanları ilgileniyor. VIP hasta uygulaması bununla birlikte muayene ve tetkik.görüntülemede bu tür uygulama MRHS’den randevu alıp zamanında hastaneye gelen hastaların ve yakınlarının tepkisine yol açarken, sağlıktaki eşitlik ilkesine de ters düşüyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi’nde VIP Servis

Bayraklı Şehir Hastanesi’nde de bir bloğun 12. katında VIP hastalar için bir servis ayrıldığı ifade edildi. Bu servis sadece VIP hastaları ve yakınlarını kabul ediyor! Skandalın detaylarını anlatan Hava Akcan, bazı devlet hastanelerinde tamamen siyasi referanslarla hareket edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kamu kuruluşunda tarafsızlık ilkesi yok sayılıyor. Siyasi partilerin gönderdiği hastalara özel refakat veriliyor. Bu kişiler, kan alımından EKG’ye, tedaviden yatacağı odaya kadar direkt hekime kadar eşlik edilerek hastane içinde özel hizmet alıyor. Eğer hasta yatışı yapılacaksa diğer vatandaşların hakkı gözetilmeden öncelik veriliyor.” Akcan, VIP hizmetin sadece muayeneyi değil ameliyat sürecini bile kapsadığını belirterek, “Girişimsel işlemlerde ameliyat sırası dahil olmak üzere öne çekiliyor. Siyasi referansla gelen kişiye yer açılıyor” dedi.

“Yöneticiler sağlık çalışanını değil, siyasetçiyi dinliyor”

SES Şube Başkanı Akcan, hastane yöneticilerinin sağlık çalışanlarına sorunlarını anlatmak noktasında kapılarını kapatırken, siyasilerin taleplerine anında karşılık verdiğini ifade ederek, “Sağlık personellerinin sorun, talep ve beklentilerini anlamak amacıyla randevu istediğimiz hastane yöneticileri bizimle görüşmezken, siyasi unvanı olan kişilere kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Kamunun çalışanı dediğimiz yöneticilerde dahil olmak üzere tarafsız olur kaldı ki burada hukuki bakımdan tezat bir durum var. Kamu hastanelerinde başhekim dahil olmak üzere her yönetici bakanlıkla belirli bir süre için sözleşme imzalayarak yönetici oluyor dolayısıyla bu durum 657 DMK ile çelişiyor. Böyle bir durumda veya kamu hizmetinin verildiği bir kurumda hiçbir sağlık çalışanını VIP hasta uygulamasına katılması için zorlayamazsın” dedi

VIP hasta refakatçiliğini kabul etmeyen hemşire görevden alındı!

Sağlık çalışanlarının VIP hizmete zorlandığını anlatan Akcan, “Bu hizmeti yapmak istemeyen sağlık personelleri sürülüyor. Hastane yöneticileri tarafından aranan çalışan , VIP hastaya refakat etmek zorunda bırakılıyor. Bir hastanede çalışan gece aranıp VIP hastanın yanına çağrılıyor. Bir arkadaşımız VIP hastaya refakat etmeyi reddettiği için sorumluluk görevinden alındı. Yönetim kadrosunda olup bu düzene uymayan herkes tasfiye ediliyor” diye konuştu.

“Devletteki sosyal çürümenin sağlık sistemine yansıması”

Sistematik hale gelen bu uygulamanın büyük bir çürümeye işaret ettiğini söyleyen Akcan, sözlerini şöyle sürdürdü, “VIP hastalar kapıda karşılanıyorlar, acilde öncelik veriliyor, yöneticiler bizzat ilgileniyor. Bu, devletteki sosyal çürümenin sağlıkta ortaya çıkan yansımasıdır. Hiç kimsenin dini, dili, siyasi görüşü bizim için öncelik değildir. Biz herkese eşit hizmet etmekle yükümlüyüz. Ama siyasi torpil ile öne geçirilme tamamen yanlıştır. Kamu hastanelerinde yaşanan bu uygulama sağlık çalışanları için büyük bir adaletsizlik ve iş yükü sorunudur. Siyasi baskılarla sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi ve VIP hastalara öncelik tanınması, sağlık hizmetlerinin eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum, sağlık çalışanlarının iş barışını bozar, moral ve motivasyonlarını olumsuz etkiler. Kamu hastanelerinde, siyasi referanslarla hastalara özel muamele yapılması sağlık sistemindeki tarafsızlık ilkesini zedeler. Siyasi etkilerle yöneticilerin sağlık çalışanlarından çok siyasilerin isteklerini önceliklendirmesi, hem sağlık hakkının eşit sunumunu engeller hem de sağlık çalışanlarının haklarını hiçe sayar. Hizmet etmek istemeyen sağlık çalışanlarına baskı uygulanması, görev yerlerinin değiştirilmesi ya da cezalandırılması çalışanda mesleki tükenmişliğe de neden olur. Türkiye gerçekliği içinde bu tür uygulamalar devlet kurumlarında sosyal çürümenin bir yansıması olduğu gibi sağlık sistemindeki eşitsizlik ve siyasi müdahaleler, çalışanlar arasında huzursuzluğa ve halkın sağlık hakkına erişimini engeller. Kamu hastanelerinde siyasi torpil yerine, sağlık çalışanlarının emeğinin ve hastaların eşit haklarının esas alınması sendika olarak temel önceliklerimizdendir”

VIP hasta sistemi nasıl işliyor?

Siyasi partide görevli il, ilçe yöneticisi kamu hastanelerinde VIP Hasta konusunda görevlendirilen kişiyi arıyor. Kimi hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü kimisinde ise başhekim sekreteri bu konuyu takip ediyor. VIP hastane, hastane kapısında, kurum çalışanı tarafından karşılandıktan sonra, önce muayene sonrasında kan tahlil, röntgen, MR gibi tetkikleri ‘sıra beklemeden’ yaptırılıyor. Hastaya tanı konulduktan sonra eğer bir ameliyat planlanıyorsa, VIP hastaya diğer hastalardan önce ameliyat günü veriliyor. Hastanedeki tüm süreçlerde mutlaka sağlık çalışanı eşlik ediyor. Bu konuda itirazı olan sağlık çalışanlarının görev yeri değiştiriliyor.