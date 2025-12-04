Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Belediyesi Meclis Salonu ile Aliağa Engelsiz Kafe’de gerçekleştirilen etkinliklere; Kaymakam Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, ilçe emniyet ve jandarma yöneticileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Akyüz: Engelsiz geleceği omuz omuza inşa edeceğiz

Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, engelliliğin bir eksiklik değil hayatın farklı bir sınavı olduğunu vurguladı. Engelli ya da engelsiz her çocuğun ülkenin kıymeti ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Akyüz, engelsiz bir geleceğin dayanışma ile kurulacağını belirtti.

Özel gösteriler büyük beğeni topladı

Özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı gösteriler ve “Engel Olma, Destek Ol” temalı video sunumlarının ardından farkındalık yürüyüşü yapıldı. Engelsiz Kafe’de el sanatları ve resim sergisi açıldı; palyaço gösterileri ve müzik performansları programa renk kattı.

Pala: Bu toplumda biz de varız

Akşam saatlerinde Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Musa Pala, engelli bireylerin toplumsal yaşamda her gün görünür olması gerektiğini vurguladı. Pala, farkındalığın tek bir güne sığmaması gerektiğini ifade etti.

Acar: Hep birlikte güçlüyüz

Belediye Başkanı Serkan Acar, Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık günü olduğunu belirterek, etkinliklerde emeği geçen öğrencilere, ailelere, öğretmenlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Acar, toplumsal gücün birliktelikten geldiğini söyledi.

Güney: Dayanışma yaşam kalitesini artırır

Kaymakam Zekeriya Güney ise engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Farkındalığın yılın her gününde sürmesi gerektiğini ifade eden Güney, birliktelik ve dayanışmanın sosyal hayata katılımı güçlendireceğini ve yaşam kalitesini artıracağını kaydetti.