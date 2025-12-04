Kaza, 28 Mayıs 2022’de Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi’nde meydana geldi. 35 JF 557 plakalı aracı kullanan Ege Özkaçar, komşusunun evindeki arızayı gidermek üzere yolun karşısına geçen Dörtköşe’ye çarptı.

Göztepe taraftarı olan Dörtköşe ağır yaralandı ve ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özkaçar’ın yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza tutanağında ayrıca “hızını yol, hava ve görüş şartlarına uydurmama”, “araç hakimiyetini kaybetme” gibi kusurlar işlendiği kaydedildi. Özkaçar ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak Dörtköşe, kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Tahliye, yeniden tutuklama ve adli kontrol süreçlerinin ardından Özkaçar’ın ceza dosyası ağırlaştı.

Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili en çarpıcı delillerden biri, sanığı takip eden araçtakilerin sosyal medya için çektiği görüntüler oldu.

Videolarda, Özkaçar’ın kazadan hemen önce tehlikeli manevralar, sık şerit değişiklikleri ve drift niteliğinde el freni hamleleri yaptığı görülüyor. Kaza anında arkadaki araçtan yükselen çığlıklar da videoya yansıdı.

Savcıdan “bilinçli taksir” değerlendirmesi

Hazırlanan iddianamede kritik bir hesaplama yer aldı: Kaza ile alkol ölçümü arasında 66 dakika olduğu, bu süre ve alkolün vücuttan atılma hızı dikkate alındığında, sanığın kaza anında 1.72 promil düzeyinde olduğu belirtildi. Bu nedenle savcı, Özkaçar’ın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Yerel mahkeme süreçleri: Görevsizlik, geri gönderme ve ilk ceza

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, kazanın olası kast niteliği taşıdığı kanaatiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi; ancak ağır ceza mahkemesi dosyayı geri iade ederek asliye cezada görülmesi gerektiğine hükmetti.

Asliye Ceza Mahkemesi sanığa önce 4 yıl hapis cezası verdi; ardından indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis ve 2 yıl ehliyet iptali kararı çıkardı.

İstinaf kararı: “Ceza alt sınırdan uzaklaştırılmalıydı”

İtiraz üzerine dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin cezasının yetersiz olduğu görüşüne vardı.

Daire, sanığın asli ve tam kusurlu olduğuna dikkat çekerek temel cezanın alt sınırdan uzaklaşmadan verilmesinin hukuka uygun olmadığını belirtti ve kararı bozdu.

Ceza artırıldı, ehliyet süresi uzatıldı

Bozma sonrası yeniden yargılanan Özkaçar’ın cezası önce 5 yıl 6 aya, ardından bilinçli taksir değerlendirmesiyle 7 yıl 4 aya yükseltildi.

Sanığın ehliyeti de 3 yıl süreyle geri alındı.

Mahkeme, sanık lehine hiçbir indirim uygulanmamasına hükmetti.

Gerekçeli kararın detayları: Drift, ihlaller, 1.72 promil ve iki kez alkollü araç kullanma

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:

Kaza anında 1.72 promil seviyesinde olduğu kabul edilmiştir.

Bu promille sanığın aracı “emniyetli şekilde sevk ve idare etmesi mümkün değildir.”

Kaza öncesinde sık sık şerit değiştirdiği,

Drift amaçlı el frenini çektiği,

Meskun mahalde hız sınırının üzerinde seyrettiği,

Tüm bunların “bilinçli taksir” kriterlerini karşıladığı,

Sanığın kazadan sonra iki kez daha yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanırken yakalandığı,

Bu nedenle indirim uygulanmadığı vurgulandı.

Soruşturma ve yargılama süreci boyunca aile adalet talebini yineledi

Barış Polat Dörtköşe’nin ailesi, süreç boyunca sanığa verilecek adil ceza için mücadele etti. Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte dosyada istinaf sonrası verilen karar yeniden kesinleşmiş oldu.