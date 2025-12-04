Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Çeşme–Dalyan yolunda meydana geldi. Samet Kilci yönetimindeki plakasız motosiklet, Hakan Karalıoğlu idaresindeki 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Samet Kilci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Dalgıç ise yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı Dalgıç’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.