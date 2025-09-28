İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2025-2026 sanat sezonunu, Homeros’un ölümsüz eseri İlyada Destanı’ndan ilham alınarak bestelenen “Troya” operası ile açarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Prömiyeri gerçekleştirilen eser, seyirciden yoğun ilgi görerek İzmir sanat hayatına güçlü bir başlangıç yaptığını kanıtladı.

Eserin sanatsal ve teknik yapısı

İZDOB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, eser Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Operanın müziği Bujor Hoinic imzasını taşırken, librettosu ise yine Artun Hoinic tarafından tamamı Türkçe olarak kaleme alındı. Bu yerli prodüksiyon, destanın derinliğini ve dramatik gücünü sahneye taşıyan önemli bir yapım olarak öne çıktı.

Yaklaşık 120 dakika süren ve iki perde sekiz sahneden oluşan operanın sahnelenmesi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Eser, özellikle Truva Atı’nın da yer aldığı görkemli sahne düzeni, detaylı kostümleri ve güçlü dramatik kurgusuyla dikkat çekti. İZDOB sanatçılarının etkileyici performansı, Homeros’un kadim hikayesini modern bir yorumla aktararak seyircide coşkulu bir etki bıraktı. Eserin hem görsel hem de işitsel açıdan zenginliği, İzmir’deki opera sanatının kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Kültür Bakanlığı desteğiyle yazıldı ve tekrar sahnelenecek

“Troya” operası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılında ilan edilen “Troya Yılı” kapsamındaki özel desteğiyle kaleme alındı ve böylece ulusal bir projeye dönüşerek İZDOB sanatçıları tarafından ilk kez sahnelenmiş oldu. Eserin bu anlamlı açılışın ardından sanatseverlerle tekrar buluşacağı tarihlerin açıklanması da heyecanı artırdı.

İZDOB’un bu görkemli operası, açılışın ardından sırasıyla 30 Eylül, 2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde yeniden Necdet Aydın Sahnesi’nde perde açacak. Destanın gücünü ve müziğin ihtişamını deneyimlemek isteyen sanatseverlerin, biletlere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.