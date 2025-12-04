Karşıyaka, pazar günü Eskişehirspor ile oynayacağı kritik maç için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Tahkim Kurulu’ndan gelecek karara odaklanmış durumda.

Ankaraspor’da forma giydiği dönemde 2023–2024 sezonundaki şike tartışmalı Nazillispor maçının ardından bu sezon başında PFDK’ya sevk edilen tecrübeli golcü Ömer Faruk Sezgin, bahis hesapları bulunduğu gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Federasyonun yeni bahis incelemesi kapsamında yeniden değerlendirilen dosyada, Sezgin’in emsal futbolcular gibi cezasının 45 güne indirilmesi talep ediliyor. Tahkim’den henüz karar çıkmadı.

Ömer Faruk Sezgin için taraftardan adalet çağrısı

Soruşturmada Sezgin’in yalnızca bir kez bahis oynadığının tespit edilmesi, Karşıyaka camiasında cezanın ağır bulunduğu yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Tahkim Kurulu’na seslenerek oyuncunun yeniden sahaya dönebilmesi için “adalet” çağrısı yaptı.

Erol Zöngür de ceza indirimi bekliyor

Karşıyaka’nın bir diğer cezalı oyuncusu Erol Zöngür, profesyonelliğe geçtikten sonraki son üç yılda hiçbir bahis aktivitesi olmadığını belirterek 12 aylık hak mahrumiyeti cezasına itiraz ediyor.

Oyuncunun avukatı, aynı durumda olan bazı futbolcuların daha düşük cezalar aldığını tespit ederek emsal uygulama talep etti. Ancak Tahkim Kurulu’nun üst liglerdeki itirazlarda ceza indirimine gitmediği biliniyor.

Alt liglerde amatör statüde oynayan futbolcularla ilgili adım atılmadı

TFF, geçen ay başlattığı geniş kapsamlı soruşturma kapsamında profesyonel liglerde 1024 futbolcuyu bahis hesapları nedeniyle PFDK’ya sevk etmişti. Ancak alt liglerde amatör lisansla forma giyen futbolcular için henüz işlem yapılmadı.

Transfer yasağı bulunan bazı alt lig kulüpleri, bu sezonki statü değişikliği sayesinde profesyonel futbolcularla amatör sözleşme imzalayıp oyuncuları amatör statüde sahaya çıkarmaya devam ediyor.

Eskişehirspor’da yalnızca iki profesyonel isim sevk edildi

Karşıyaka’nın pazar günü karşılaşacağı Eskişehirspor’da yalnızca iki profesyonel futbolcu, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilerek ceza almış durumda. Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekip, soruşturmadan Karşıyaka’ya kıyasla çok daha az etkilendi.

Karşıyaka’da ilk 11’den yedi futbolcu cezalı

Bahis soruşturmasından en fazla etkilenen kulüplerden biri olan Karşıyaka’da ilk 11’in yedi oyuncusu hak mahrumiyeti cezası aldı. Buna rağmen yeşil-kırmızılı ekip, 27 puanla grupta namağlup ikinci sırada yer alıyor. Eskişehirspor ise üst üste dört galibiyetle 23 puana ulaşarak üçüncü sıraya yükseldi.

Yönetimden moral hamlesi

Karşıyaka yönetimi, Denizli İdmanyurdu galibiyetinin primlerini dağıtarak oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Geçen hafta cezalar nedeniyle altyapı ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Karşıyaka, buna rağmen maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Arda Baran Eren profesyonel yapılıyor

Cezaların kadro yapılanmasını zorlaması nedeniyle Karşıyaka, altyapısından yeni oyunculara şans vermeyi sürdürüyor.

Sadri Ege Dipçi ve Adem Yeşilyurt’un ardından genç oyuncu Arda Baran Eren’in de profesyonel yapılacağı açıklandı. Eren’in Eskişehirspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.