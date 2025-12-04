TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında büyük bir sürprize imza attı.

Sarı-siyahlılar, 1'inci Lig temsilcisi Sivasspor’u deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez adını gruplara yazdırdı.

10 kişiyle gelen büyük mücadele

Karşılaşmanın 15’inci dakikasında Malik’in golüyle öne geçen Aliağa FK, 23’üncü dakikada Necati’nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Eksik kalmasına rağmen oyundan düşmeyen İzmir ekibi, 55’inci dakikada yine Malik’in imzasını taşıyan golle skoru 2-0’a getirdi.

Sivasspor’un çabası sonuç vermedi

Ev sahibi Sivasspor, 60’ıncı dakikada Daniel Avramovski’nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak tempoyu bırakmayan Aliağa FK, 75’inci dakikada Mertcan’ın kaydettiği golle skoru 3-1’e taşıyarak turu garantiledi.

Teknik direktör Polat Çetin: “Önemli bir eşiği geçtik”

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, oyuncularını tebrik ederek “Gruplara kalmak bizim için çok önemli bir aşama.

İyi bir takıma sahibiz. Gruplarda zorlu maçlar bizi bekliyor ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ligde de iyi konumdayız. Takımımı yürekten kutluyorum” dedi.

Gözler lig mesaisine çevrildi

Kupada tarihi bir başarıya imza atan Aliağa Futbol Kulübü, hafta sonunda ligde Kırklarelispor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, hem ligde hem kupada yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.