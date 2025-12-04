İzmir’in Torbalı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kış sebzelerinde erken ve toplu olgunlaşmaya yol açtı. Üretimin aynı döneme sıkışması, pazarda arz fazlası oluştururken, fiyatları da aşağı çekti.

Kademeli ekim planı bozuldu

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, normal koşullarda belirli aralıklarla yapılan ekimlerin, bu yıl sıcaklıkların etkisiyle aynı anda hasat aşamasına geldiğini ifade etti.

60, 120 ve 175 günlük aralıklarla dikilen fidelerin, özellikle karnabahar ve lahana gibi ürünlerde beklenenden çok daha erken olgunlaştığını belirten Girgin, bu durumun hasat takvimini altüst ettiğini söyledi. Girgin, şubat ve mart aylarına yayılarak yapılması gereken hasadın, büyük ölçüde mart ayı başına kadar tamamlanabileceğine dikkat çekti.

Torbalı Ovası kışlık sebzede merkez konumda

Girgin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük kentin kışlık sebze ihtiyacının önemli bölümünün Torbalı Ovası’ndan karşılandığını vurguladı. Bölgede özellikle pırasa, karnabahar, lahana ve kereviz üretiminin yoğunlaştığını aktaran Girgin, şu günlerde bu ürünlerin tamamının eş zamanlı olarak hasat edildiğini belirtti.

Arz fazlası fiyatları aşağı çekti

Aynı anda piyasaya sürülen ürün miktarının artmasıyla birlikte sebzelerde bolluk yaşandığını ifade eden Girgin, bunun da doğrudan fiyatlara yansıdığını kaydetti.

Üretim maliyetlerinin yükselmesine rağmen satış fiyatlarının düşük kaldığını söyleyen Girgin, üreticilerin ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Girgin, maliyetlerin üzerinde bir fiyat oluşabilmesi için belirli bir süre piyasanın desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Üreticiden ihracat vurgusu

Torbalı’da üretim yapan Mustafa Taşcan da sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle ürünlerin planlanandan yaklaşık bir ay önce hasat olgunluğuna ulaştığını belirtti. Kademeli bir hasat süreci oluşmadığını ve ürünlerin aynı dönemde toplandığını ifade eden Taşcan, geçen yıla göre girdi maliyetlerinin arttığını söyledi.

Bu durumun ekim planlarını da etkileyeceğini dile getiren Taşcan, önümüzdeki dönemlerde daha az üretim yapılabileceğine işaret ederek, ihracat olanaklarının artırılmasının üreticiler açısından önemli bir çıkış yolu olacağını vurguladı.