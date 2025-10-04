Son Mühür- Menemen siyasetinde tansiyon sosyal medya üzerinden yükselmeye devam ediyor. Eski Belediye Meclis Üyesi AK Partili Hanifi Can ile mevcut CHP'li Meclis Üyesi Uygar Kanmış birbirlerine göndermeli paylaşımlarda bulundu.

Olay, CHP'li Uygar Kanmış’ın Hanifi Can’ın fotoğrafı üzerine yaptığı paylaşım ile başladı. Kanmış paylaşımında, “Dün sövdüklerini bugün övenler, bugün övdüklerine yarın tekrar söverler” ifadelerini kullandı.

HANİFİ CAN'DAN RANT VE İHANET VURGULU YANIT

Hanifi Can ise bu paylaşıma sert bir yanıt verdi. Kendi sosyal medya hesabından “İHANETE KANMIŞ’LAR” yazılı bir görsel paylaşan Can, açıklamasında Menemen’de geçmiş yıllarda yürütülen rant politikalarını hedef aldı: “Kentsel dönüşüm maskesiyle rantsal bölüşüm yapanlar, derin bir ihanete kanmışlar. Oturdukları koltukları aile malına çevirenler, bugün kendi partilerinin özgürlükçü ve demokrat olduklarına da kanmışlar.

MECLİS KONUŞMASINI HATIRLATTI

Can ayrıca 3 Ekim 2025 tarihli Belediye Meclisi toplantısında Uygar Kanmış’ın yaptığı konuşmaya tepki gösterdi ve toplantıdaki gözlemlerini paylaştı:

“Genç bir kardeşimizin ağzına doladığı üç beş yalan ve iftira geleneğiyle yaptığı konuşmayı büyük bir şaşkınlıkla izledim. Menemen artık babanızın çiftliği değil.”

"MENEMEN ESER SİYASETİNİN ADRESİ"

Açıklamasının sonunda Hanifi Can, Menemen’de yeni bir dönemin başladığını vurguladı:

“Menemen artık yalan ve talan dolu zihniyetin değil, eser siyasetinin adresi. Menemen artık bir ihanete kanmış olanların değil, büyük bir vizyonun adresidir.”