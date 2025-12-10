Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’de yaşayan 67 yaşındaki Dilek Biroğlu, görme kaybının katarakt nedeniyle olduğunu düşünerek doktora başvurdu. Yapılan MR tetkiklerinde Biroğlu’nun hipofiz bezinde 2.3 santimetrelik tümör bulundu. Tümörün göz sinirlerine baskı yapması nedeniyle hastanın sol gözünde yüzde 80’e varan görme kaybı oluştu.

Dilek Biroğlu, tümörün alınması için Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu’na başvurdu ve iki saat süren endoskopik operasyonla sağlığına kavuştu.

“Kesme olmadı, dikiş olmadı”

Endoskopik yöntemle riskli bölgedeki tümörün çıkarıldığını belirten Biroğlu, ameliyat sonrası süreci şu sözlerle aktardı:

“Endoskopi ile tümörü aldılar, kesme olmadı, dikiş olmadı. Şu an çok daha iyi hissediyorum. Gözümün de düzeleceğine inanıyorum.”

Hipofiz tümörlerinde endoskopik cerrahi

Hipofiz bezinin beynin en derin bölgelerinde yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, endoskopik yöntemin sağladığı avantajlara dikkat çekti: “Hipofiz tümörleri geçmişte açık ameliyatla alınırdı. Günümüzde ise burun deliklerinden girilerek tümöre ulaşmak mümkün. Endoskopi sayesinde cerrah daha geniş bir görüş alanına sahip olur, komplikasyon riski azalır ve iyileşme süresi kısalır.”

Operasyonun yaklaşık 2–3 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şenoğlu, hipofiz adenomlarının çoğunlukla iyi huylu olduğunu ancak görme sinirine baskı yaptığında veya hormon dengesini bozduğunda cerrahinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Ameliyat kab ve beyin cerrahisi iş birliğiyle yapıldı

Operasyonda burun yolunun açılmasını sağlayan ekipte yer alan Medicana International İzmir Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Kasım Durmuş, yöntemin detaylarını şu sözlerle açıkladı: “KBB uzmanları burun içinden girerek sfenoid sinüsüne ulaşır, yolu genişletir ve beyin cerrahisinin tümöre ulaşmasını sağlar. Bu teknik sayesinde dışarıdan hiçbir kesi yapılmaz, hasta daha hızlı iyileşir ve komplikasyon riski azalır.” Prof. Dr. Durmuş, endoskopik yaklaşımın hem hasta konforu hem de cerrahi başarı açısından önemli bir standart haline geldiğini ifade etti.