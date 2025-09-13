2'nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, transferin son gününde kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Vanspor FK’da forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Enes Yıkıcı kiralık geldi

Gaziantep FK’nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Enes Yıkıcı, satın alma opsiyonu Menemen FK’da olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı.

Kanat hattına Berkant Şahin Kök

Kütahyaspor FSK’da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök ile ise 2 yıllık anlaşma sağlandı.