İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, plastik kullanımını azaltmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla portakal kabuğundan ambalaj geliştirdi. Altı yıl süren çalışmaların sonunda ortaya çıkan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Portakal kabuğundan ilham alındı

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bengisu, Gıda Mühendisliği öğretim elemanı Zehranur Tekin ve doktora öğrencisi Burcu Akdağ Çağlar’dan oluşan ekip, meyve ve sebze atıklarının değerlendirilmesi için 6 yıl önce çalışma başlattı. Portakal kabuğunun doğal koruyucu özelliğinden ilham alan ekip, kabukları çeşitli işlemlerden geçirerek çevreye duyarlı, doğada çözünebilen bir ambalaj üretti.

Kurutma ve dondurma işlemlerinden geçirilen portakal kabuğu, doğada çözünebilen bazı doğal ürünlerle karıştırılarak darbeye dayanıklı ambalaj haline getirildi. “Ambalaj Sistemi ve Ambalaj Malzemesi Üretim Yöntemi” başlığıyla yapılan başvurunun ardından ürün patent aldı.

Raf ömrünü uzatıyor

Geliştirilen ambalajın meyve ve sebzelerin yanı sıra et ve balık gibi işlenmemiş gıdaların raf ömrünü uzattığı belirtildi. Prof. Dr. Nazan Turhan, “Çalışmamız yalnızca gıda atıklarını değerlendirmiyor, aynı zamanda plastiklere yakın özelliklerde doğal ambalaj üretmeyi de amaçlıyor. Çilek gibi hassas ürünlerin ömrünü iki katına çıkardık” dedi.

Avrupa patentine başvuru yapıldı

Prof. Dr. Murat Bengisu, ürünün Türkiye’de patent aldığını, Avrupa Birliği patent sürecinin de devam ettiğini açıkladı. Bengisu, “Doğaya portakal kabuğu atmış gibi olacak, zarar vermesi mümkün değil. Amacımız plastik ambalajların doğaya verdiği zararı azaltmak” diye konuştu.

Farklı meyveler için de çalışmalar sürüyor

Ekip üyesi Zehranur Tekin, geliştirilen ambalajın köpük yapısında olduğunu ve darbeye karşı dayanıklılık sağladığını ifade etti. Tekin, portakal kabuğunun yanı sıra elma gibi farklı meyve kabuklarıyla da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.